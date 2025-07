Conferenza Lazio senza giornalisti: interviene il Consiglio dell'Ordine

Il Consiglio regionale dei Giornalisti del Lazio trova inaccettabile che la Società Sportiva Lazio organizzi la conferenza stampa di presentazione del nuovo allenatore Maurizio Sarri senza la presenza dei giornalisti. Le domande, come ai tempi del Covid, dovranno essere inviate via mail in anticipo.

Secondo il presidente Guido D’Ubaldo non è questo il modo di garantire la libertà di informazione, già da tempo messa a dura prova anche nel mondo dello sport. Purtroppo sono tanti i tentativi che ledono la dignità dei giornalisti e che impediscono di fatto il diritto/dovere di informare. Un sistema che tenta di aggirare l’intermediazione critica dei giornalisti.