Lotito, nuovi accertamenti al Gemelli: le condizioni del presidente della Lazio

Roma - Lotito ha vissuto la seconda notte di ricovero al Policlinico Gemelli . Dopo il malore accusato martedì in Senato proseguono gli accertamenti cardiologici, si sta indagando sulla natura e sulle cause che hanno provocato lo svenimento avvenuto due giorni fa. Il presidente è continuamente monitorato e rimarrà in osservazione anche nelle prossime ore. Sperava di essere dimesso ieri, un aggiornamento ci sarà oggi.

«Sta benissimo», la rassicurazione della moglie Cristina Mezzaroma. «Al senatore Lotito non posso che augurare di riprendersi al più presto, come si fa con un caro amico. Ho appreso del suo ricovero al Gemelli, ma spero di rivederlo in piena forma il prima possibile. Conosco l’amico Claudio e la sua tenacia: sono certo che è già pronto per rimettersi al lavoro e tornare a dedicarsi ai suoi mille impegni lavorativi», la nota dell’europarlamentare molisano della Lega, Aldo Patriciello