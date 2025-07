Lazio, prima amichevole in famiglia: la scelta di Sarri su Dia e Castellanos

Primo giorno di allenamento per la Lazio di Maurizio Sarri nel quartier generale di Formello. Alle ore 10 i calciatori biancocelesti sono scesi sul campo Mirko Fersini per una seduta atletica. Poi, il tecnico toscano ha diviso il gruppo in due formazioni per la prima partitella in famiglia. Grande curiosità per le scelte in attacco e a centrocampo. Sarri ha schierato entrambe le squadre con il 4-3-3: Dia è stato scelto con la squadra blu, insieme a Isaksen e Noslin (scelto per sostituire Zaccagni, che ha svolto un lavoro a parte), mentre Castellanos è stato schierato con Cancellieri e Pedro, nella formazione rossa. Entrambi gli attaccanti sono andati a segno.