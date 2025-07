In occasione della f inale del Mondiale per Club FIFA tra Chelsea e PSG al MetLife Stadium, una delegazione della Lazio ha preso parte all’evento, approfittando della trasferta per una serie di incontri istituzionali e strategici.

La Lazio a New York: in ballo anche il progetto stadio Flaminio

La visita ha incluso un confronto con Legends, partner del Club per il progetto Stadio Flaminio, e un incontro con il Presidente dei New York Yankees, Randy Levine. Non è mancato un colloquio con i vertici di DAZN, partner editoriale della Lazio, per rafforzare le strategie di distribuzione e contenuto.

Incontro con investitori e media partner

Nel corso della missione, la delegazione ha incontrato investitori e media partner per promuovere l’internazionalizzazione del brand, con focus su innovazione e sviluppo globale. Momento simbolico della visita, la celebrazione del 125º anniversario della Lazio presso il Nasdaq, con accoglienza da parte di Jordan Saxe, top manager del listino tecnologico americano.