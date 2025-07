"Salire e scappare", ma non solo: le frasi di Sarri gridate alla Lazio in allenamento

Lazio, gli schemi e gli esperimenti di Sarri

Il bello arriva in fondo con la parte tattica. Si riparte dal 4-3-3. Sarri sale in cattedra. Guadagna il centro del ring. È in quel momento che ti accorgi del suo godimento. Movimenti codificati della fase difensiva e transizione. Dieci giocatori collegati da un filo invisibile e da un unico pensiero. Mau si avvicina a Pedro e gli chiede di guidare il pressing. «Salire» e «scappare». I tre attaccanti vanno a caccia del pallone. Parte il lancio lungo e la difesa arretra per coprire il portiere. Pronti e via, i centrali (Gigot e Romagnoli, Gila e Provstgaard a rotazione) ribattono e fanno ripartire l’azione. L’urlo di Sarri penetra e buca la vetrata dell’acquario modernissimo costruito da Lotito. «Palla avanti, palla indietro». Si rovescia il gioco. Ecco la Lazio catapultarsi in profondità con palla verticale. Sedici mesi trascorsi come un attimo. Ecco le prime novità tattiche in attesa di conferme. Belahyane interno destro. Sarri forse lo vuole studiare da mezzala, ma il percorso di conoscenza non sarà breve. Noslin, l’altro ex Verona, ala sinistra (il ruolo di Zaccagni) accanto a Dia e Cancellieri. Isaksen, Taty e Pedro formano l’altro tridente. Lo stop dopo settanta minuti (un’ora e dieci) di allenamento. È il momento dei saluti. Spunta Maurizio Manzini, lo storico team manager della Lazio, e Mau gli dà il cinque prima di infilarsi nello spogliatoio. Casa dolce casa. Il Comandante è tornato.