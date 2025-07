Proseguono le doppie sedute per i biancocelesti

Nell'allenamento mattutino, Sarri ha diviso la squadra in due gruppi: tattica per i difensori; riscaldamento con corsa e staffette per centrocampisti e attaccanti. Assenti solo il capitano Zaccagni e Hysaj, infortunatosi nella rifinitura di ieri pomeriggio dopo uno scontro con Noslin. Guendouzi invece ha lavorato prima da solo in palestra e poi si è unito al gruppo sul campo. Presente invece Basic, assente nel pomeriggio di lunedì, così come Patric che aveva lavorato solo a parte per recuperare dall’operazione alla caviglia destra di fine marzo. I reparti, difensori, centrocampisti e attaccanti insieme, si sono alternati in lavoro tattico e atletico nei due rispettivi campi.