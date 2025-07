Lazio, Cataldi resta: in cabina di regia è sfida con Rovella

Lazio, i meccanismi

Cataldi è un regista sarrista. Rovella con Sarri era in rampa di lancio, fu frenato dalla pubalgia. Mau voleva puntare su Ricci, poi si virò su Nicolò. Piano piano riuscì a conquistarlo e a prendersi il posto di Cataldi. Era nato un dualismo. Adesso il ballottaggio si è invertito. Rovella partiva titolare, Cataldi ad inseguire. Ogni gerarchia sarà il campo a stabilirla, con Sarri è così. Anche ieri in campo spingeva sui soliti concetti: gioco a uno-due tocchi, aggressività. Sono qualità che hanno sia Rovella che Cataldi. Possono essere una doppia risorsa, un doppio tesoro nell’estate dei non acquisti. La veemenza di Nicolò, il tocco di Danilo. Non sarà facile garantire alternanza nei ruoli considerando il calendario ristretto, senza Europa. Ma Sarri potrà sfruttare meglio i cinque cambi pianificando due Lazio. Una in partenza, una in corsa. Un regista d’avvio, un regista di chiusura. Una doppia guida per tornare a sperare e sognare.