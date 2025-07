Dele-Bashiru e Tavares in versione “sarrista”: la Lazio trova una nuova chiave di gioco

Mica tanto a disagio, alla fine. Tavares e Dele-Bashiru in versione sarrista: giocate ragionate e tempi giusti di inserimento. Erano gli osservati speciali dell’amichevole di ieri contro la Primavera. Test materasso, utile per valutare il riadattamento al sarrismo e in particolare l’inquadramento del portoghese e del nigeriano, i due giocatori sotto esame. Hanno giocato entrambi nel primo tempo e hanno dato segnali confortanti. Tavares terzino meno spericolato, ma pungente. Dele-Bashiru mezzala d’assalto, fino alla porta. Tutti e due sintonizzati sulla linea d’onda del Comandante: tocchi veloci, uno-due e scambi lampo. Tavares, nuovo look, capigliatura afro, la scritta Nuno sulla maglia e il numero 17 di Ciro, ha iniziato la partita sfornando assist. Il primo per Noslin, rovinato da un tiro che sarebbe materiale per la Gialappa’s, l’ennesimo dopo una papera in allenamento che ha fatto il giro dei social nei giorni scorsi. Poi un cross per Taty, colpo di testa parato da Bosi della Primavera. Dele-Bashiru è partito da mezzala sinistra, subito alto in pressing. La tendenza a salire non l’ha ancora persa, chissà quanto gli sarà concessa da Sarri. Ha avuto un’occasionissima, su assist di Noslin, infilandosi a destra, trovandosi davanti alla porta. Bello il dribbling, si è allungato il pallone, il tiro è stato murato da Bordon della Primavera.