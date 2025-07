FORMELLO - Dopo il rotondo 3-0 rifilato alla formazione Primavera, la Lazio continua la preparazione estiva nel ritiro di Formello. Nella giornata di oggi, Maurizio Sarri ha diretto una seduta di allenamento mattutina, lasciando però ai suoi uomini il pomeriggio libero per ricaricare le energie in vista dei prossimi impegni. Buone notizie per lo staff medico e tecnico: Christos Mandas è tornato ad allenarsi con il gruppo, dopo lo stop causato da un attacco febbrile che lo aveva tenuto fuori dal test in famiglia. Restano invece ai box Zaccagni, Patric, Pellegrini e Isaksen, ancora alle prese con problemi fisici.