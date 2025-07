Paura per Vecino: beccati i ladri in casa dopo l'allenamento con la Lazio

ROMA - Ancora un furto in un’abitazione di un calciatore. Nella Capitale ormai sta diventando una triste consuetudine: questa volta i Carabinieri hanno raccolto la denuncia del calciatore della Lazio Matias Vecino. L’uruguagio ha subito un furto nel suo appartamento in zona Camilluccia. Negli ultimi giorni il calciatore era nel ritiro della Lazio a Formello per sostenere insieme ai compagni di squadra la preparazione fisica in vista del prossimo campionato.