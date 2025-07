Lazio, buone notizie da Formello: Sarri ritrova Zaccagni e Patric

FORMELLO - Prosegue il lavoro della Lazio a Formello sotto la guida di Maurizio Sarri, con buone notizie in arrivo dall’infermeria. Nella sessione mattutina, infatti, sono tornati ad allenarsi in gruppo sia Mattia Zaccagni che Patric , entrambi alle prese con infortuni rimediati sul finire della passata stagione. Il loro rientro rappresenta un segnale positivo in vista dei prossimi impegni e consente al tecnico biancoceleste di contare nuovamente su due pedine importanti.

Lazio, il punto sulla preparazione

Buone notizie anche per quanto riguarda Luca Pellegrini, che ha ripreso a lavorare con la squadra dopo essere stato costretto a fermarsi a causa di un attacco influenzale che gli aveva impedito di prendere parte all’amichevole contro la Primavera. Il prossimo impegno è in programma sabato 26 luglio contro l’Avellino. Altra occasione, dopo la prima uscita in casa con i baby, per testare i primi progressi di questo ritiro.