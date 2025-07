La Lazio presenta Maurizio Sarri: la data della conferenza stampa del nuovo allenatore

La Lazio sta proseguendo il proprio lavoro nel corso del ritiro svolto a Formello . La squadra bianconceleste sta preparando la nuova stagione di campionato. Intanto, giovedì 24 luglio l'allenatore, Maurizio Sarri , sarà presentato in conferenza stampa per la sua seconda avventura sulla panchina della Lazio.

Sarri, la presentazione il 24 luglio alle 18:00

Inizialmente fissata al 10 luglio, la conferenza di presentazione di Sarri fu posticipata a causa delle polemiche dell'Odg per la scelta del club di organizzarla attraverso una modalità che non prevedeva la presenza fisica dei giornalisti. Così, la nuova conferenza è fissata per giovedì 24, alle ore 18, presso lo studio multimediale del club. Una "presentazione che guarda al futuro", come dichiarato dalla Lazio stessa in un comunicato ufficiale.