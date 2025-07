Lazio, allarme Isaksen: si ferma per la mononucleosi  

Preparazione in stand-by, deve ricominciarla da zero. Isaksen alle prese con la mononucleosi, le analisi effettuate a Villa Mafalda hanno spiegato il motivo dell'assenza prolungata del danese. Da diversi allenamenti non si vedeva in campo a causa di uno stato febbrile che faceva fatica a smaltire. Quattro giorni di ritiro e poi lo stop da venerdì scorso, saltando naturalmente la prima amichevole estiva disputata domenica sera contro la Primavera. Adesso la preoccupazione riguarda il periodo che l'esterno dovrà rimanere ai box per superare la malattia infettiva. Potrebbero volerci almeno un paio di settimane di cure . Significherebbe bucare il secondo test con l'Avellino, fissato per sabato a Frosinone (ore 20.30) e anche la successiva tournée in Turchia.

I timori

In programma ci sono le due partite contro Fenerbahce (30 luglio) e Galatasaray (2 agosto). L'augurio, naturalmente, è che nessun altro calciatore abbia bevuto dalla stessa bottiglietta di Isaksen. Da Formello sono arrivate rassicurazioni, la società non teme un possibile contagio allargato. Dalla seduta di ieri pomeriggio è arrivato un primo sospiro di sollievo: nella mini-lista degli assenti figuravano soltanto Dia (fastidio alla caviglia) e Gigot (spesso gestito tra una sgambata e l'altra), oltre al baby Pinelli. Nei giorni scorsi un campanello d'allarme si era acceso viste le varie defezioni per febbre.

Lazio, i rientri

Romagnoli si è riunito ai compagni completando i due allenamenti di ieri, precedentemente avevano fatto lo stesso Pellegrini (martedì), Mandas (lunedì) e Basic (alterazione a inizio ritiro). La situazione da monitorare con attenzione resta quella di Isaksen. Un guaio che rischia di condizionare pesantemente la sua estate, dal punto di vista atletico e dell'apprendistato tattico. Gustav spera di risolvere il prima possibile la questione clinica per riprendere il lavoro interrotto dopo solamente mezza settimana.

La caviglia di Dia agita la Lazio

Sotto osservazione c'è pure il senegalese, bloccato nuovamente dai fastidi alla caviglia destra. Gli acciacchi lo tormentano dal 28 novembre scorso, data della sfida di Europa League con il Ludogorets. All'Olimpico Dia fu costretto al cambio all'intervallo per un intervento durissimo, si è trascinato dietro il problema per l'intera stagione. Sembrava esserselo messo definitivamente alle spalle, invece dopo i 45 minuti del secondo tempo di domenica è stato costretto a rallentare totalmente i ritmi. Anche ieri, vista la sua defezione, Sarri ha accentrato Noslin nel tridente opposto a Castellanos. Il tecnico, a fine seduta, ha scherzato proprio con l'olandese per un gol annullatogli per un precedente fallo.

Il lavoro a Formello

Il ritiro a Formello sta volgendo al termine. Ancora lavoro per reparti di mattina, squadra compatta nel pomeriggio per le prove tattiche di 4-3-3, ieri contrapposto anche al 4-3-1-2 per una breve porzione di seduta (Zaccagni e Pedro i due utilizzati da trequartisti). Ok Patric, in campo con una vistosa fasciatura alla caviglia. In partitella bei gol di Belahyane e Basic. Indicazioni costanti del Comandante a Marusic, Vecino e Tavares, di nuovo alternato agli altri quattro terzini in organico. Il rammarico è per Isaksen, l'unico della rosa a dover ripartire da zero.