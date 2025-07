Lazio, sale il numero degli abbonamenti. Cataldi e Mandas protagonisti nell'allenamento a Formello

Prosegue la campagna abbonamenti

Intanto cresce l'entusiamo dei tifosi biancocelesti per l'inizio della stagione. I tifosi sono pronti a sostenere nuovamente la squadra di Maurizio Sarri, come confermato dal grande successo riscosso fin qui dalla campagna abbonamenti, che risulta aver superato i 26mila tesserati portando all'esaurimento dei gli abbonamenti in Curva Nord e nei distinti Nord Ovest e Nord Est. L'obiettivo per la società resta il sorpasso dei poco meno di 30mila abbonati raggiunti nella passata stagione.