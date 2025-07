Lazio, scatta la fase due: tra tattica e test, si alza il livello

ROMA - E ora scatta la fase 2. Consumata l'amichevole di Frosinone, Sarri è pronto a iniziare con la specializzazione tattica della rosa. Si è concluso il ritiro a Formello, per la prima volta la preparazione è stata svolta nel centro sportivo invece che ad Auronzo di Cadore, sede delle ultime 17 estati consecutive. Mai era durato così poco con il Comandante in panchina. È servito per mettere benzina nelle gambe e cominciare l'addestramento dei calciatori, soprattutto di quelli arrivati nell'estate del 2024 e che quindi non aveva guidato durante la prima parentesi in biancoceleste. Stamattina verrà effettuato lo scarico, alla rosa domani saranno concesse 24 ore di riposo, per martedì invece è prevista una sgambata mattutina prima della partenza nel pomeriggio per la Turchia, dove la Lazio rimarrà per 5 giorni. Due test fissati nella tournée, quello del 30 luglio con il Fenerbahçe (ore 19:30) e quello del 2 agosto con il Galatasaray (ore 20). Tra una sfida e l'altra, naturalmente, proseguiranno gli allenamenti in trasferta. Presto si alzerà il coefficiente di difficoltà delle partite, diventeranno più probanti e indicative, si capirà il livello atletico e tattico raggiunto dai calciatori a circa tre settimane dall'avvio del campionato.