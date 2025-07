Lazio, i convocati per il Fenerbahce: torna Dia. Patric ancora ko: "Fa maledettamente male"

La Lazio è partita per la Turchia , pronta per le prossime due amichevoli della suo precampionato contro Fenerbahce e Galatasaray . La formazione di Maurizio Sarri sfiderà quella di José Mourinho a Istanbul alle 19:30 italiane di mercoledì 30 luglio, in una gara dal retrogusto di derby della Capitale per il passato giallorosso del tecnico portoghese. Intanto i biancocelesti hanno diramato le convocazioni per la sfida contro il Fenerbahce, presentando due novità nella lista indisponibili.

Le novità in casa Lazio e lo sfogo di Patric

Buone notizie per Sarri per quanto riguarda Boulaye Dia. Il senegalese, che ha saltato l'ultima amichevole con l'Avellino a causa di un fastidio alla caviglia, dovrebbe essersi lasciato definitivamente alle spalle il problema fisico. L'attaccante è pronto per tornare in campo e potrebbe farlo subito nella prima partita di questa mini-tournée turca. Il tecnico della Lazio invece, oltre ai lungodegenti Gigot e Isaksen, dovrà rinunciare anche a Patric che ha riportato una lesione muscolare di media entità a carico del retto femorale sinistro. Il centrale spagnolo si è sfogato sui social per il nuovo infortunio rimediato a inizio stagione dopo un anno passato spesso ai box. Queste le sue parole su Instagram: "Fa male, fa maledettamente male, ma non mollerò e vi prometto che tornerò più carico di prima. Grazie per il supporto. Forza Lazio"

La lista dei convocati

Portieri: Furlanetto, Mandas, Provedel, Renzetti.

Difensori: Gila, Hysaj, Lazzari, Marusic, Nuno Tavares, Pellegrini, Provstgaard, Romagnoli, Ruggeri.

Centrocampisti: Basic, Belahyane, Cataldi, Dele-Bashiru, Guendouzi, Pinelli, Rovella, Vecino.

Attaccanti: Cancellieri, Castellanos, Dia, Noslin, Pedro, Sana Fernandes, Zaccagni.