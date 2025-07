Sarri contro Mourinho di nuovo dopo 20 mesi: si accende Lazio-Fenerbahce

Lazio-Fenerbahce, lo stadio

Si gioca allo stadio Şükrü Saracoğlu, che da oggi si chiamerà Chobani Stadium: alle 12 è prevista la cerimonia ufficiale d'inaugurazione. L'accordo, quello per i naming rights dell’impianto, frutterà al Fenerbahçe 10 milioni di euro a stagione per 5 anni, a cui si aggiungono (almeno) 4 milioni l'anno per lo sponsor sulla maglia solo in occasione delle partite europee. È proprio l'Europa il pensiero del Fenerbahçe, che stasera conclude il suo precampionato, e tra sette giorni giocherà a Rotterdam con il Feyenoord l’andata del 3° turno preliminare di Champions. La Lazio, invece, dovrà provare a tornarci, in Europa. E per farlo Sarri ha bisogno di lavorare sulle conoscenze tattiche del suo gruppo. In occasione della sua presentazione lo ha detto chiaramente: «C’è da seminare, questa squadra va portata sul livello delle mie aspettative. Vedo giocatori tatticamente acerbi». E i due test a Istanbul, contro due squadre nettamente avanti con la preparazione (sabato il test con il Galatasaray che giocherà la sua prima gara ufficiale venerdì 8 agosto contro il Gaziantep), rispondono all’esigenza di velocizzare il processo in vista di un avvio di campionato non semplicissimo contro il giovane e talentuoso Como di Fabregas. Anche se affrontare rivali più rodati (lo stesso avverrà con il Burnley il 9 agosto, gli inglesi sette giorni dopo debutteranno in Premier con il Tottenham) è uno scenario che un po’ preoccupa il tecnico della Lazio.