Lazio alla prova di fuoco: Sarri sfida il Galatasaray in amichevole

Inviato a Istanbul - «Solo il Gala». È lo slogan del momento e sembra adatto per tutte e due le squadre che si affrontano stasera (calcio d’inizio alle 20 al Rams Park, diretta tv su Dazn e Lazio Style Channel). Per la squadra di Maurizio Sarri l’unico pensiero non può che essere il Galatasaray: per migliorare la propria condizione, confermare le indicazioni positive giunte dal lavoro della difesa e cercare di portare qualche pericolo in più alla porta avversaria. Per la squadra turca e per i suoi tifosi, invece, «Solo il Gala» è un mantra che si ripete in queste ore e che rimbalza attraverso i social: tutto nasce dalla frase in italiano detta da Victor Osimhen sull’aereo destinato a Istanbul nella giornata di mercoledì. Tre parole che hanno preceduto lo sbarco del giocatore più costoso nella storia del calcio turco e delle quali anche il club ha colto il potenziale: sullo store online è in vendita una box «Solo il Gala» contenente la maglia numero 45, una sciarpa e la celebre mascherina protettiva (ormai oggetto di culto per i fan dei Leoni di Turchia).