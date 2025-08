Lazio, sorpresa Sarri: i 6 big che non sono sicuri del posto

Il regista: muro Rovella ma Cataldi è partito forte

Rovella non si discute, è il titolare come nella passata stagione e anche due anni fa, quando era appena arrivato alla Lazio e Sarri cominciò a farlo giocare e ad addestrarlo da vertice basso. L’ex Juve dovrà però tornare a un livello top di rendimento e non potrà sentirsi sicuro del posto. Cataldi, rientrato dal prestito alla Fiorentina, si è ripresentato motivatissimo, “centrato” come ha osservato ieri il ds Fabiani, pronto a mettersi in concorrenza. Si era visto anche lunedì 14 luglio, nel primo allenamento in ritiro a Formello (aperto ai media), in cui Danilo correva come se fosse già pronto per il campionato e muoveva palla ad altissima velocità. C’è chi può entrare in forma prima di altri o forse è solo una questione mentale. Sarri ha apprezzato il modo in cui Cataldi è tornato a Formello e di sicuro non dimentica quanto abbia dato alla Lazio nel campionato del secondo posto. All’epoca bisognava sostituire Leiva e Marcos Antonio, il piccolo brasiliano, non ingranava. Danilo colse l’occasione e diventò in fretta titolare. Lo racconta la sua carriera, fatta di sali e scendi, di stagioni in grande spolvero e di discese (mentali, non tecniche) l’anno successivo. È accaduto con Pioli, con Inzaghi e con lo stesso Sarri. Questa sembra l’annata buona per Danilo, che Mau (nella stagione dell’alternanza con Leiva) teneva in campo per 60 minuti. Sinora, nelle amichevoli estive, ha dato vita alla staffetta dei playmaker, un tempo a testa, con Rovella titolare. Vedremo sabato in Inghilterra. Nicolò garantisce recupero palla, contrasto e copertura. Predilige forse la formula del doppio mediano di Baroni, ma anche in Nazionale è stato impiegato da Spalletti come autentico regista e sa lanciare. Scelse la Lazio, due anni fa, per Sarri. Mau lo aiuterà a specializzarsi.