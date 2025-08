Lazio, Kozak ritorna a Formello: foto amarcord e tanti sorrisi

Lazio-Kozak, un legame rimasto intatto

Kozak ha vestito la maglia della Lazio per la prima volta nella stagione 2008/2009, e poi ancora dal 2010 al 2013. In quegli anni ha collezionato 80 presenze e 22 gol, diventando una presenza apprezzata dai tifosi per il suo impegno, la sua fisicità e la capacità di essere decisivo nei momenti chiave. Con i colori biancocelesti ha conquistato due Coppe Italia: la prima nel 2008/2009, da giovanissimo, e la seconda nella storica stagione 2012/2013, conclusa con il trionfo nel derby finale contro la Roma.