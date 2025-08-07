Lazio, Sarri blocca i tagli: perché ora vuole tenere tutti i giocatori

ROMA - Sarri prende tempo, ora vuole tenere tutti. Tagli bloccati, cessioni rinviate. Lotito non può chiudere acquisti, il tecnico ha chiesto alla società di aspettare la fine del mese. Si deciderà sul filo del 31 agosto, forse è logico e comprensibile, sarebbe stato strano il contrario. Un esempio facile: Cancellieri viaggia verso la conferma, si valuta l’uscita di Noslin (anche in prestito con riscatto), ma pensate cosa succederebbe se Mau in attacco perdesse un altro attaccante. I tempi di recupero di Isaksen, bloccato dalla mononucleosi, sono indefiniti. Patric, stirato, ne avrà per un mese. Romagnoli deve scontare due turni di squalifica. Gigot è un caso conclamato: il mal di schiena lo tiene lontando dal campo. Nessuno lo conferma, ma appare chiaro l’atteggiamento dell’ex OM, preso in fretta e furia dodici mesi fa. Ha giocato poco, rischia di vedere il campo ancora meno, forse vorrebbe essere liberato, ma la Lazio lo ha appena riscattato e non si può permettere plusvalenze, chiede 4 milioni per il cartellino. Conti e campo da preservare in difesa.
Si ferma anche Belahyane e Sarri blocca i tagli
Sarri, in attesa dei recuperi, ha rallentato l’uscita di Ruggeri, centrale ex Primavera e Salernitana, richiesto da Carrarese e Juve Stabia. Hysaj, in scadenza 2026 con un ingaggio stellare, può servire. Tavares, nel processo di addestramento difensivo, va gestito dal punto di vista fisico e garantito da un’alternativa di piede sinistro come Luca Pellegrini. La velocità di Lazzari può far comodo, a maggior ragione se Marusic (come in questi giorni) continuerà a prepararsi da centrale di emergenza per le prime due giornate di campionato. Basic, considerato il primo indiziato, ha possibilità di conferma con il 4-3-3. Ieri si è fermato Belahyane, che pure stava cominciando a prendere quota e Sarri sta provando nel ruolo di interno. Problema muscolare per il marocchino preso a gennaio dal Verona. Andrà valutato meglio nelle prossime ore, ma a Formello prevedono uno stop di 10 giorni. Belahyane salterà il Burnley e probabilmente non ci sarà neppure a Rieti con l’Atromitos. Sarebbe un successo la convocazione per Como.
Lazio, gli scenari estivi e quelli di gennaio
Il quadro suggerisce prudenza. Giusto rinviare ogni decisione. Sarri vuole tenere buoni tutti i giocatori, Lotito gli ha concesso il diritto di veto sulle cessioni, le variabili sono tante. Andranno eliminati due nomi dall’elenco over (19 giocatori per 17 posti disponibili), ma la lista della Serie A potrà essere modificata due volte nelle prime due giornate (in base agli infortuni e alle necessità) sino a diventare definitiva il 2 settembre. Le logiche finanziarie spingerebbero il club ad accelerare con le operazioni in uscita, perché va riequilibrato il rapporto tra il costo del lavoro allargato e ricavi nella misura dell’80 per cento, ma Sarri non si può indebolire ulteriormente. Già non ha avuto in dono il numero 10 che avrebbe colmato il vuoto creato dopo l’addio di Luis Alberto. Un gap di qualità e di creatività a cui dovranno sopperire gli esterni d’attacco. Dele-Bashiru, se inquadrato, aggiungerà forza fisica. Noslin, se e quando Mau proverà la variante 4-3-1-2, può essere una carta a sorpresa. Oggi sarebbe strano negarsi possibilità. A gennaio, nel peggiore dei casi, il blocco del mercato diventerà parziale e la Lazio potrà tornare ad acquistare una pedina per ogni uscita. Esempio: un secondo portiere se decidesse di cedere Provedel o Mandas o in altri ruoli sfruttando la cessione dei due fuori-lista designati a settembre. Forse la via più conveniente per tecnico e club.
