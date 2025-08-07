Lazio, Sarri blocca i tagli: perché ora vuole tenere tutti i giocatori

Lazio, gli scenari estivi e quelli di gennaio

Il quadro suggerisce prudenza. Giusto rinviare ogni decisione. Sarri vuole tenere buoni tutti i giocatori, Lotito gli ha concesso il diritto di veto sulle cessioni, le variabili sono tante. Andranno eliminati due nomi dall’elenco over (19 giocatori per 17 posti disponibili), ma la lista della Serie A potrà essere modificata due volte nelle prime due giornate (in base agli infortuni e alle necessità) sino a diventare definitiva il 2 settembre. Le logiche finanziarie spingerebbero il club ad accelerare con le operazioni in uscita, perché va riequilibrato il rapporto tra il costo del lavoro allargato e ricavi nella misura dell’80 per cento, ma Sarri non si può indebolire ulteriormente. Già non ha avuto in dono il numero 10 che avrebbe colmato il vuoto creato dopo l’addio di Luis Alberto. Un gap di qualità e di creatività a cui dovranno sopperire gli esterni d’attacco. Dele-Bashiru, se inquadrato, aggiungerà forza fisica. Noslin, se e quando Mau proverà la variante 4-3-1-2, può essere una carta a sorpresa. Oggi sarebbe strano negarsi possibilità. A gennaio, nel peggiore dei casi, il blocco del mercato diventerà parziale e la Lazio potrà tornare ad acquistare una pedina per ogni uscita. Esempio: un secondo portiere se decidesse di cedere Provedel o Mandas o in altri ruoli sfruttando la cessione dei due fuori-lista designati a settembre. Forse la via più conveniente per tecnico e club.