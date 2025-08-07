Zaccagni e il nodo della fascia da capitano: è in attesa di conferma

ROMA - È un balletto curioso, forse soltanto perché andrebbe spiegato. Sarri, il giorno della presentazione, era stato evasivo. «Zaccagni capitano? Sì, se va bene alla squadra». Fabiani, due giorni fa a Radio Radio, ha delegato l’allenatore: «Deciderà Maurizio chi farà il capitano». Mattia, in realtà, portava la fascia nell’amichevole di Istanbul e non dovrebbero mutare le gerarchie. Nella prima amichevole estiva, il 20 luglio a Formello, non era ancora pronto per giocare e i gradi toccarono a Cataldi, preferito a Marusic e Romagnoli. «Danilo ci teneva» spiegò Mau pochi giorni dopo e forse, molto banalmente, è proprio questa la spiegazione.
Lazio, la decisione sulla fascia da capitano
Il tecnico, appena rientrato alla Lazio, conosce le dinamiche dello spogliatoio e dentro un’estate così complicata vuole evitare equivoci e malumori in partenza. Conservare serenità all’interno del gruppo è fondamentale e poi esiste il precedente. L’estate scorsa, prima della cessione in prestito alla Fiorentina, Danilo era uno dei pretendenti naturali alla successione di Immobile. Era già in discussione il suo destino, ma Baroni (recependo le preferenze della società) assegnò la fascia a Zaccagni, premiato e responsabilizzato in seguito al rinnovo.
Da Zaccagni a Cataldi, tanti leader per Sarri
Ora, con ogni probabilità, non cambierà la situazione e non si tornerà indietro, perché sarebbe sorprendente e forse controproducente, ma Sarri si è espresso in quella maniera per eliminare in partenza qualsiasi malinteso. Per la serie, chi vuole parli adesso. Un’elezione deve germogliare in modo naturale dal gruppo. Altrettanto significativo, per quanto ci risulta, è che all’interno dello spogliatoio il tecnico al momento non abbia sottoposto la questione alla squadra. Per cui si trattava di un messaggio ai naviganti. Dal punto di vista emotivo e della personalità, Zaccagni è uno dei suoi fedelissimi (chiese e ne ottenne l’acquisto nel 2021) allo stesso modo di Cataldi, regista del secondo posto nel 2023, così come Romagnoli è l’interprete ideale del sistema difensivo e Marusic un punto di riferimento garantito. Lo stesso discorso potrebbe essere fatto per Guendouzi, Rovella e Pedro, un altro simbolo dello spogliatoio, oppure Provedel. Non importa chi indossa la fascia, possono essere tanti i leader silenziosi in campo, ma andrà stabilito e delegato il giocatore a cui toccheranno i rapporti con l’arbitro. Zaccagni dovrebbe essere confermato capitano, forse Cataldi entrerà nel terzetto, si tratta solo di ufficializzare le gerarchie, come di solito accade alla prima giornata di campionato. Mattia resta un terminale offensivo e di fantasia indispensabile per la Lazio, forse l’unico sicuro titolare tra gli undici insieme con Guendouzi e Gila.
Il ct azzurro Gattuso atteso a Formello
Oggi a Formello arriveranno anche Buffon, capodelegazione della Nazionale, e Gattuso, il nuovo ct dell’Italia. Zaccagni, per i noti problemi che lo hanno spinto verso l’operazione chirurgica, ha saltato l’ultima convocazione di Spalletti, ma tornerà azzurro a settembre come Rovella.
ROMA - È un balletto curioso, forse soltanto perché andrebbe spiegato. Sarri, il giorno della presentazione, era stato evasivo. «Zaccagni capitano? Sì, se va bene alla squadra». Fabiani, due giorni fa a Radio Radio, ha delegato l’allenatore: «Deciderà Maurizio chi farà il capitano». Mattia, in realtà, portava la fascia nell’amichevole di Istanbul e non dovrebbero mutare le gerarchie. Nella prima amichevole estiva, il 20 luglio a Formello, non era ancora pronto per giocare e i gradi toccarono a Cataldi, preferito a Marusic e Romagnoli. «Danilo ci teneva» spiegò Mau pochi giorni dopo e forse, molto banalmente, è proprio questa la spiegazione.
Lazio, la decisione sulla fascia da capitano
Il tecnico, appena rientrato alla Lazio, conosce le dinamiche dello spogliatoio e dentro un’estate così complicata vuole evitare equivoci e malumori in partenza. Conservare serenità all’interno del gruppo è fondamentale e poi esiste il precedente. L’estate scorsa, prima della cessione in prestito alla Fiorentina, Danilo era uno dei pretendenti naturali alla successione di Immobile. Era già in discussione il suo destino, ma Baroni (recependo le preferenze della società) assegnò la fascia a Zaccagni, premiato e responsabilizzato in seguito al rinnovo.