Zaccagni e il nodo della fascia da capitano: è in attesa di conferma

Da Zaccagni a Cataldi, tanti leader per Sarri

Ora, con ogni probabilità, non cambierà la situazione e non si tornerà indietro, perché sarebbe sorprendente e forse controproducente, ma Sarri si è espresso in quella maniera per eliminare in partenza qualsiasi malinteso. Per la serie, chi vuole parli adesso. Un’elezione deve germogliare in modo naturale dal gruppo. Altrettanto significativo, per quanto ci risulta, è che all’interno dello spogliatoio il tecnico al momento non abbia sottoposto la questione alla squadra. Per cui si trattava di un messaggio ai naviganti. Dal punto di vista emotivo e della personalità, Zaccagni è uno dei suoi fedelissimi (chiese e ne ottenne l’acquisto nel 2021) allo stesso modo di Cataldi, regista del secondo posto nel 2023, così come Romagnoli è l’interprete ideale del sistema difensivo e Marusic un punto di riferimento garantito. Lo stesso discorso potrebbe essere fatto per Guendouzi, Rovella e Pedro, un altro simbolo dello spogliatoio, oppure Provedel. Non importa chi indossa la fascia, possono essere tanti i leader silenziosi in campo, ma andrà stabilito e delegato il giocatore a cui toccheranno i rapporti con l’arbitro. Zaccagni dovrebbe essere confermato capitano, forse Cataldi entrerà nel terzetto, si tratta solo di ufficializzare le gerarchie, come di solito accade alla prima giornata di campionato. Mattia resta un terminale offensivo e di fantasia indispensabile per la Lazio, forse l’unico sicuro titolare tra gli undici insieme con Guendouzi e Gila.