Bove e il regalo speciale per Cataldi: "l'abbraccio che vale più di mille parole” commuove tutti

L'ex romanista ha sorpreso il centrocampista della Lazio con un pensiero molto emozionante durante la festa del suo compleanno: un quadro che li ritrae insieme
Bove e il regalo speciale per Cataldi: "l'abbraccio che vale più di mille parole” commuove tutti
2 min
Lazio

Lazio

Tutte le notizie sulla squadra

Durante la festa per il compleanno di Danilo Cataldi, celebrata ieri, 6 agosto, non sono mancati i momenti carichi di emozione. Tra gli ospiti, anche un volto noto e inaspettato: Edoardo Bove, ex centrocampista della Roma e compagno di squadra di Cataldi nella Fiorentina durante la scorsa stagione. Nonostante i colori diversi indossati nel passato, tra i due si è creato un legame profondo, consolidato nello spogliatoio viola. A testimoniarlo, un gesto semplice ma significativo che ha colpito tutti i presenti alla festa. 

Un quadro, un gesto, un abbraccio: l'amicizia oltre le maglie

Bove ha infatti scelto di regalare a Cataldi un quadro che li ritrae abbracciati, simbolo di un legame umano nato lontano dai riflettori. Alla vista del regalo, Cataldi si è visibilmente commosso, fino a lasciare il suo posto per andare ad abbracciare l'amico, tra gli applausi e i sorrisi degli invitati. Un momento autentico che ha raccontato, meglio di mille parole, quanto possa essere forte il legame tra calciatori al di là delle rivalità e dei colori di appartenenza. Un'istantanea che ha già fatto il giro dei social, diventando virale tra i tifosi e gli appassionati di calcio romantico.

