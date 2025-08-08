La Lazio blinda Rovella: per Sarri e Lotito è incedibile

ROMA - Solo la Lazio per Rovella. Niente spazio alle fantasie. La clausola di rescissione è scaduta il 31 luglio, non ci sono margini per ipotizzare una cessione del regista di origine milanese nel mese di agosto. Lotito e Fabiani hanno alzato un muro. Eventuali rumours, circolati sotto traccia nei giorni scorsi, spenti sul nascere, se possibile sepolti. Se una proposta indecente realmente arrivasse, come può succedere sul mercato, sul filo del primo settembre, verrebbe respinta. Non se ne parla nemmeno. Così garantiscono a Formello. Un patto d’onore firmato idealmente con Sarri, disposto a tornare sulla panchina della Lazio senza rinforzi. Un debito di riconoscenza e di dignità nei confronti dei tifosi (quasi 30.000 abbonati), scottati dal blocco del mercato e da un’estate surreale, orfana di sogni (quando mai) e di illusioni. Figuriamoci cosa significherebbe cedere in corsa uno dei migliori centrocampisti italiani, appena riscattati per 17 milioni e promosso in Nazionale dall’ex ct Spalletti, accostato all’Inter all’inizio dell’estate.
Inter mai realmente in azione
Marotta è intervenuto personalmente per fugare ogni dubbio. Il club nerazzurro non è mai entrato realmente in azione e continuerà a puntare su Calhanoglu, come ribadito più volte. Se anche si muovessero club della Premier, la Lazio almeno sino a gennaio resisterebbe e poi c’è un aspetto da considerare. Pesa la volontà del giocatore. Sino a pochi giorni fa, avrebbe potuto esercitare la clausola di rescissione (se avesse ricevuto offerte) al prezzo di 50 milioni di euro. Non si sono verificate nel concreto le condizioni per ipotizzare un divorzio, oggi considerato impossibile dalla Lazio. Un mese fa, in qualche modo, ci pensavano e non rispondevano alla stessa maniera. Oggi c’è un muro altissimo.
Contratti: se ne riparla nel 2026
È possibile che Beppe Riso si sia fatto sentire a Formello. Rovella come diversi altri giocatori (da Guendouzi a Romagnoli passando per Gila) aspetta un ritocco dell’ingaggio o un prolungamento. Fabiani ha negato qualsiasi tipo di contatto e non si stenta a crederlo. La Lazio oggi non può garantire un euro in più a nessun giocatore in busta paga, semmai sarebbe disponibile ad abbassare e “spalmare” gli stipendi, ma facciamo fatica a immaginare giocatori e procuratori disposti al taglio degli ingaggi. C’è anche l’ipotesi strategica di silenziare gli accordi verbali per evitare speculazioni o file dietro la porta. Serve un patto di stabilità a lunga scadenza per la Lazio. Si può rinegoziare e prolungare con decorrenza primo luglio 2026, esattamente come intende procedere il club biancoceleste. Il tempo è un prezioso alleato: ben 17 giocatori in scadenza tra il 2026 e il 2027 consentiranno alla dirigenza di creare un nuovo tesoretto da redistribuire tra i big della rosa o di respirare, riequilibrando il rapporto tra costo allargato del lavoro e ricavi (parametro Uefa) che ora deve rientrare nell’80 per cento e dalla prossima stagione, per tutti i club in Serie A e in Europa, dovrà scendere al 70%. Fondamentale per Lotito, se non ricorre ad aumenti di capitale e al player trading, trovare almeno un nuovo sponsor e non bucare il ritorno in Europa nel prossimo campionato.
