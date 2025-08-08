La Lazio blinda Rovella: per Sarri e Lotito è incedibile

Contratti: se ne riparla nel 2026

È possibile che Beppe Riso si sia fatto sentire a Formello. Rovella come diversi altri giocatori (da Guendouzi a Romagnoli passando per Gila) aspetta un ritocco dell’ingaggio o un prolungamento. Fabiani ha negato qualsiasi tipo di contatto e non si stenta a crederlo. La Lazio oggi non può garantire un euro in più a nessun giocatore in busta paga, semmai sarebbe disponibile ad abbassare e “spalmare” gli stipendi, ma facciamo fatica a immaginare giocatori e procuratori disposti al taglio degli ingaggi. C’è anche l’ipotesi strategica di silenziare gli accordi verbali per evitare speculazioni o file dietro la porta. Serve un patto di stabilità a lunga scadenza per la Lazio. Si può rinegoziare e prolungare con decorrenza primo luglio 2026, esattamente come intende procedere il club biancoceleste. Il tempo è un prezioso alleato: ben 17 giocatori in scadenza tra il 2026 e il 2027 consentiranno alla dirigenza di creare un nuovo tesoretto da redistribuire tra i big della rosa o di respirare, riequilibrando il rapporto tra costo allargato del lavoro e ricavi (parametro Uefa) che ora deve rientrare nell’80 per cento e dalla prossima stagione, per tutti i club in Serie A e in Europa, dovrà scendere al 70%. Fondamentale per Lotito, se non ricorre ad aumenti di capitale e al player trading, trovare almeno un nuovo sponsor e non bucare il ritorno in Europa nel prossimo campionato.