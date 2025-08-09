Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Dove vedere Burnley-Lazio in tv? Dazn o Sky, orario e probabili formazioni

Quinta amichevole precampionato per la squadra di Sarri, impegnata in Inghilterra contro la formazione di Parker: le ultime in vista del calcio d'inizio
Quinta amichevole precampionato per la Lazio che, dopo la sconfitta contro il Fenerbahce di Mourinho e il pareggio contro il Galatasaray di Osimhen, vola in Inghilterra per il test contro il Burnley. Contro i club neo-promosso in Premier League, Sarri avrà l'opportunità ottenere nuove indicazioni dai suoi uomini impegnati nella partita contro l'undici allenato da Parker.

Burnley-Lazio, l'orario dell'amichevole

Burnley-Lazio, amichevole precampionato, è in programma oggi, sabato 9 agosto, alle ore 16, al Turf Moor di Burnley.

Dove vedere Burnley-Lazio in diretta tv

L'amichevole tra Burnley e Lazio sarà trasmessa in diretta tv su DAZN. È possibile installare l'app di DAZN, accessibile tramite un semplice login, previo abbonamento, su ogni comune smart tv e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Burnley-Lazio, diretta streaming

Servizio streaming attivo, previo abbonamento, sul sito internet di DAZN, o scaricando l'app su dispositivi mobili. Potrete seguire Burnley-Lazio anche attraverso la diretta testuale di CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Burnley-Lazio, le probabili formazioni

BURNLEY (4-2-3-1): Weiss; Walker, Esteve, Ekdal, Hartman; Laurent, Cullen; Brun Larse, Mejbri, Anthony; Edwards. Allenatore: Parker.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Hysaj, Gila, Provstgaard, Nuno Tavares; Guendouzi, Rovella, Dele-Bashiru; Cancellieri, Dia, Zaccagni. Allenatore: Sarri.

 

 

