Dove vedere Burnley-Lazio in tv? Dazn o Sky, orario e probabili formazioni

Quinta amichevole precampionato per la Lazio che, dopo la sconfitta contro il Fenerbahce di Mourinho e il pareggio contro il Galatasaray di Osimhen , vola in Inghilterra per il test contro il Burnley . Contro i club neo-promosso in Premier League , Sarri avrà l'opportunità ottenere nuove indicazioni dai suoi uomini impegnati nella partita contro l'undici allenato da Parker .

Burnley-Lazio, l'orario dell'amichevole

Dove vedere Burnley-Lazio in diretta tv

L'amichevole tra Burnley e Lazio sarà trasmessa in diretta tv su DAZN. È possibile installare l'app di DAZN, accessibile tramite un semplice login, previo abbonamento, su ogni comune smart tv e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Burnley-Lazio, diretta streaming

Servizio streaming attivo, previo abbonamento, sul sito internet di DAZN, o scaricando l'app su dispositivi mobili. Potrete seguire Burnley-Lazio anche attraverso la diretta testuale di CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.