Zaccagni promuove la Lazio: “È la strada giusta. Il rigore sbagliato? Volevo calciarlo…”

Il capitano biancoceleste sorride dopo l’ottimo test amichevole vinto contro il Burnely. E fa i complimenti a Cancellieri
Zaccagni promuove la Lazio: “È la strada giusta. Il rigore sbagliato? Volevo calciarlo…”© Getty Images
1 min
Lazio

Lazio

Tutte le notizie sulla squadra

La Lazio supera il Burnley in amichevole e raccoglie buone indicazioni in vista della nuova stagione. A commentare il successo è stato il capitano biancoceleste, Mattia Zaccagni, ai microfoni dei canali ufficiali del club: "Abbiamo fatto una buonissima gara sotto l'aspetto tecnico e tattico, siamo contenti. Siamo sulla strada giusta, il nostro obiettivo è essere compatti in campo, ripartire e fare male. Stiamo lavorando bene in settimana e oggi si è visto. Vogliamo tenere la squadra corta e palleggiare per trovare la via del gol".

Zaccagni elogia Cancellieri

Il capitano ha poi speso parole di elogio per Matteo Cancellieri, autore della rete decisiva: "Lo abbiamo visto tutti maturato, sia caratterialmente sia sotto l'aspetto tecnico tattico, siamo contenti di lui. Il rigore? Volevo calciarlo centrale e alzare la palla, ma va bene lo stesso".

 

 

