Zaccagni promuove la Lazio: “È la strada giusta. Il rigore sbagliato? Volevo calciarlo…”

La Lazio supera il Burnley in amichevole e raccoglie buone indicazioni in vista della nuova stagione. A commentare il successo è stato il capitano biancoceleste, Mattia Zaccagni, ai microfoni dei canali ufficiali del club: "Abbiamo fatto una buonissima gara sotto l'aspetto tecnico e tattico, siamo contenti. Siamo sulla strada giusta, il nostro obiettivo è essere compatti in campo, ripartire e fare male. Stiamo lavorando bene in settimana e oggi si è visto. Vogliamo tenere la squadra corta e palleggiare per trovare la via del gol".