Lazio, come cresce la media company: i numeri in continua crescita

Oltre 250mila utenti per seguire le amichevoli della Lazio sulla piattaforma ufficiale

La Lazio ha offerto gratuitamente, previa registrazione alla piattaforma ufficiale (che a questo punto ha raggiunto quasi 80mila iscritti), gli incontri amichevoli. I risultati? Ottimi. 62mila gli utenti collegati per Avellino-Lazio, oltre 130 per le amichevoli in Turchia contro Fenerbahce e Galatasaray, mentre 68mila sono stati quelli che hanno assistito all'amichevole contro il Burnley. Tutti dati che confermano il ruolo centrale della Media Company biancoceleste nel processo di trasformazione digitale avviato dal Club. Infatti, l'accordo con Adapex Inc. (società del gruppo Datrix, partner globale certificato Google per l’editoria digitale) punta a valorizzare i dati e la comunicazione generati da video e contenuti sul sito e sull’app, introducendo le più avanzate soluzioni di advertising programmatico. L’obiettivo del club è quello di trasformare l’engagement registrato in un asset strategico per la crescita del Club, consolidando il legame con tifosi e utenti in Italia e all’estero.