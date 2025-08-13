Lazio, incontro con gli arbitri a Formello

Oggi si è svolto l’i ncontro annuale tra i tesserati della Lazio e l’ AIA , in preparazione all’imminente inizio della nuova stagione sportiva. L’iniziativa, ormai tradizionale, rappresenta un momento importante di confronto e aggiornamento tra la società biancoceleste e la classe arbitrale, con l’obiettivo di rafforzare il dialogo e la collaborazione in vista delle sfide che attendono la squadra.

A Formello l'incontro tra i tesserati della Lazio e gli arbitri

A rappresentare gli arbitri è stato Federico La Penna, fischietto romano con una lunga carriera e oltre 200 presenze tra Serie A e Serie B. La Penna è stato accolto dal Club Referee Manager della Lazio, Riccardo Pinzani, che ha sottolineato l’importanza di questi momenti per creare un rapporto costruttivo tra giocatori e arbitri, fondato su rispetto e trasparenza. L’appuntamento tradizionale con la prima squadra si è tenuto presso la sala video del Training Center della Lazio a Formello.