Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Lazio, incontro con gli arbitri a Formello

L'iniziativa, ormai una tradizione annuale, è andata in scena nel centro sportivo biancoceleste
Lazio, incontro con gli arbitri a Formello
1 min
TagsLazio
Lazio

Lazio

Tutte le notizie sulla squadra

Oggi si è svolto l’incontro annuale tra i tesserati della Lazio e l’AIA, in preparazione all’imminente inizio della nuova stagione sportiva. L’iniziativa, ormai tradizionale, rappresenta un momento importante di confronto e aggiornamento tra la società biancoceleste e la classe arbitrale, con l’obiettivo di rafforzare il dialogo e la collaborazione in vista delle sfide che attendono la squadra.

A Formello l'incontro tra i tesserati della Lazio e gli arbitri

A rappresentare gli arbitri è stato Federico La Penna, fischietto romano con una lunga carriera e oltre 200 presenze tra Serie A e Serie B. La Penna è stato accolto dal Club Referee Manager della Lazio, Riccardo Pinzani, che ha sottolineato l’importanza di questi momenti per creare un rapporto costruttivo tra giocatori e arbitri, fondato su rispetto e trasparenza. L’appuntamento tradizionale con la prima squadra si è tenuto presso la sala video del Training Center della Lazio a Formello.

Celebra la S.S.Lazio: Maglia ufficiale 125 anni direttamente a casa tua + abbonamento Annuale a soli 69,90€© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Lazio

Da non perdere

Dal Brasile insistono con CastellanosUn giocatore esalta Sarri