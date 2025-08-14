Lazio, la difesa di Sarri è il miglior attacco: tutti i numeri

Un vero numero 10 manca e tanto dipenderà dalla crescita di Dele-Bashiru. Taty e Dia sono un’incognita, non riempiono la scena e le reti con le medie realizzative di Immobile ai tempi in cui vinceva la classifica marcatori. Sarri proverà a risolvere il rebus con la difesa per ritirare su la Lazio. Prendere pochi gol è garanzia di risultati. Baroni, incassandone 49, ha pagato il conto con il settimo posto e l’esclusione dall’Europa. Lo racconta la storia della Serie A, come dice Allegri. Si vince chiudendo la porta. Mau, dipinto come il tecnico della Grande Bellezza a Napoli, ha sempre organizzato a meraviglia la fase difensiva . La base dei suoi successi costruiti senza palla, coprendo lo spazio e la porta. È difficile tirare o beccare scoperte le sue squadre. Succedeva anche con l’Empoli neopromosso in Serie A, stagione 2015/15: salvezza agevole, quindicesimo posto, 52 gol al passivo, pochi per un club in lotta per evitare la retrocessione, undicesima difesa del torneo.

I numeri delle difese di Sarri

Nelle stagioni successive, dal Napoli alla Juve passando per il Chelsea, Mau si è sempre piazzato sul podio. Appena 100 gol incassati in tre campionati alla guida dei partenopei, terza difesa della Premier con i Blues nel 2018/19, stesso discorso con la Juve campione d’Italia nel 2019/20. Sarri prese tanti gol (ben 58) solo nel 2021/22, la prima volta a Formello, chiudendo con la Lazio al quinto posto e la decima difesa. Entrava dopo il quinquennio di Simone Inzaghi, ereditando una squadra a fine ciclo. Doveva rivoluzionare metodo e principi di gioco, non solo il modulo (dal 3-5-2 al 4-3-3) e Acerbi, il leader del reparto arretrato, non gradiva il suo sistema, che lo portava a salire spesso sulla linea di centrocampo. Meglio, molto meglio, Alessio Romagnoli, esaltato da una tattica in cui contano le distanze e molto meno le marcature individuali. Sarri ha ritrovato il suo regista difensivo e Gila, lanciato due anni fa dopo una stagione intera di addestramento. C’è un dato spesso sottovalutato: nel 2023 Mau si dimise alla ventottesima giornata (ottavi Champions, semifinale di Coppa Italia dopo aver eliminato la Roma di Mourinho) con la quinta difesa del campionato. Nella stagione precedente la Lazio aveva subìto appena 30 gol (secondo dato della Serie A) chiudendo al secondo posto e con la qualificazione Champions: Provedel rimase imbattuto in 21 partite su 38. Un muro.

La costruzione della difesa della Lazio

Si è visto nelle amichevoli estive. La difesa della Lazio appare già registrata a dovere. Sarri ha impiegato poco tempo. Quasi tutti gli interpreti conoscono il suo sistema. Va addestrato Tavares, predisposto a sganciarsi. Il danese Provstgaard è una promessa su cui lavorare. Il centrocampo solido e muscolare garantisce copertura. Il fisico bestiale di Dele-Bashiru, accanto a Guendouzi e Rovella, completa una mediana durissima da superare. Questa può diventare la forza della Lazio, meno fantasiosa e creativa rispetto al passato, senza un bomber spietato sotto porta come era Ciro, ma terribilmente concreta, dura da superare. I test con Fenerbahçe, Galatasary e Burnley hanno testimoniato la solidità difensiva. Il debutto a Como, domenica 24 agosto, diventerà un bel banco di prova. In attesa dei progressi in attacco, Mau sta mettendo in sicurezza la retroguardia e immagina, come aveva annunciato nel giorno della presentazione, una squadra operaia, pronta a combattere su ogni pallone. È già un bel punto di partenza.