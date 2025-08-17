La Lazio fa i conti con l'infermeria prima del Como: la situazione infortunati

ROMA - Acciacchi, ricadute e valutazioni prudenti. C'è quadro solo leggermente preoccupante in vista del debutto di campionato a Como. Matias Vecino e Reda Belahyane sono attesi al rientro, ma le loro condizioni saranno valutate quotidianamente nei prossimi giorni. Niente da fare invece per Isaksen e Patric, per i quali probabilmente bisognerà attendere la sosta di settembre.
Lazio, la situazione a centrocampo
L’allarme legato a Vecino, fermatosi la scorsa settimana per un affaticamento muscolare alla coscia sinistra, sembra ormai rientrato. Gli esami effettuati a Formello hanno escluso lesioni e lo staff medico biancoceleste ha programmato un recupero graduale che dovrebbe permettere all’uruguaiano di essere arruolabile per Como. Per Sarri sarebbe un rientro fondamentale: l'uruguaiano garantisce equilibrio, fisicità e inserimenti, qualità che in questo momento, con le rotazioni ridotte (e Dele-Bashiru non ancora centrato nel progetto tecnico), diventano preziosissime. Discorso simile per Belahyane, frenato da una distorsione alla caviglia rimediata in amichevole. Anche per lui lo stop si è limitato a dieci giorni e la tabella di marcia lo porta verso un rientro per il debutto in campionato. L'allenatore lo ha utilizzato sempre da mezzala, il suo è un percorso ancora in essere ma averlo a disposizione rappresenterebbe un'alternativa in più. Nonostante le sensazioni positive, restano due situazioni da valutare. Il rischio di presentarsi a Como con un centrocampo a ranghi ridotti è concreto, sebbene con la lista ancora aperta si possa contare (almeno numericamente) pure su Basic.
Lazio, la situazione in infermeria
Per quanto riguarda il resto dell’infermeria, Isaksen, reduce dalla mononucleosi, ha ripreso ad allenarsi individualmente e il suo programma di recupero prevede un ritorno in gruppo solo dopo la sosta di settembre. Sarri e lo staff non vogliono correre rischi (per gli atleti una gestione sbagliata di questa malattia potrebbe provocarne anche molto gravi). Diversa la situazione di Patric. Lo spagnolo ha rimediato uno stiramento e difficilmente potrà essere a disposizione prima della sosta per le nazionali. In teoria la data del rientro è quella, ma molto dipenderà dalle valutazioni e dalle esigenze di Sarri: se il tecnico chiedesse di forzare i tempi, il centrale potrebbe tentare un recupero anticipato per il 31 agosto, nel debutto casalingo contro il Verona. Al momento, però, la prudenza sembra prevalere. C’è infine il caso Gigot, ufficialmente fermo per una lombosciatalgia e in attesa di trovare una nuova sistemazione. Serve un'offerta da 4 milioni.
