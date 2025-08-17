La Lazio fa i conti con l'infermeria prima del Como: la situazione infortunati

ROMA - Acciacchi, ricadute e valutazioni prudenti. C'è quadro solo leggermente preoccupante in vista del debutto di campionato a Como . Matias Vecino e Reda Belahyane sono attesi al rientro, ma le loro condizioni saranno valutate quotidianamente nei prossimi giorni. Niente da fare invece per Isaksen e Patric , per i quali probabilmente bisognerà attendere la sosta di settembre .

Lazio, la situazione a centrocampo

L’allarme legato a Vecino, fermatosi la scorsa settimana per un affaticamento muscolare alla coscia sinistra, sembra ormai rientrato. Gli esami effettuati a Formello hanno escluso lesioni e lo staff medico biancoceleste ha programmato un recupero graduale che dovrebbe permettere all’uruguaiano di essere arruolabile per Como. Per Sarri sarebbe un rientro fondamentale: l'uruguaiano garantisce equilibrio, fisicità e inserimenti, qualità che in questo momento, con le rotazioni ridotte (e Dele-Bashiru non ancora centrato nel progetto tecnico), diventano preziosissime. Discorso simile per Belahyane, frenato da una distorsione alla caviglia rimediata in amichevole. Anche per lui lo stop si è limitato a dieci giorni e la tabella di marcia lo porta verso un rientro per il debutto in campionato. L'allenatore lo ha utilizzato sempre da mezzala, il suo è un percorso ancora in essere ma averlo a disposizione rappresenterebbe un'alternativa in più. Nonostante le sensazioni positive, restano due situazioni da valutare. Il rischio di presentarsi a Como con un centrocampo a ranghi ridotti è concreto, sebbene con la lista ancora aperta si possa contare (almeno numericamente) pure su Basic.