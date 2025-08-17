Lazio, la Media Company va forte: il bilancio dell'estate biancoceleste

ROMA - Sta riscontrando successo la trasmissione di contenuti video in streaming da parte della Lazio. Ieri, l'amichevole vinta 2-0 contro i greci dell'Atromitos , è stata seguita da oltre 6.000 spettatori allo stadio di Rieti mentre 54.000 utenti si sono collegati attraverso la Media Company biancoceleste , portando il totale a oltre 300.000 connessioni durante l’intero periodo di preparazione con oltre 100 ore di live in 30 giorni.

Tanti contenuti a disposizione dei tifosi

"Un bilancio positivo che conferma la solidità del percorso intrapreso: valorizzazione dei dati, crescita dell’ecosistema digitale e sviluppo dell’advertising rappresentano la strada giusta, sulla quale continueremo a investire già da domani", scrive la Lazio in un comunicato. Per dare l'idea dei contenuti a disposizione dei tifosi, in questo fine settimana la Media Company ha trasmesso gratuitamente l’esordio della Primavera, l’amichevole della prima squadra contro l'Atromitos e, questa sera alle ore 21, trasmetterà l’ultima amichevole della Lazio Women contro la Fiorentina.

La crescita sul web e sui social

Analizzando i dati emerge che gli utenti registrati su sito e app ufficiali sono aumentati del +32%, Instagram ha registrato un incremento del +22% negli account raggiunti, +24% nelle visualizzazioni da non follower e +12% nelle visualizzazioni da follower. Facebook ha segnato un +60% di visualizzazioni nette (da 5,3 mln a 8,4 mln), +67% di interaction e +91% di follower. Infine X (l'ex Twitter) ha registrato un +3,4% nel tasso di interazione e un +27% nelle condivisioni.