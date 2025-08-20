Lazio, il Como si avvicina: a rischio la presenza di Vecino

© Getty Images
La Lazio di Maurizio Sarri è al lavoro per preparare l’esordio stagionale in campionato contro il Como. Il tecnico biancoceleste dovrà fare a meno di Romagnoli, fermo per squalifica, e degli infortunati Patric, Isaksen e Gigot.
Como-Lazio: Vecino a rischio forfait
Anche la presenza di Vecino resta incerta: il centrocampista uruguaiana verrà valutato fino all’ultimo minuto per capire se potrà essere disponibile.
Fiducia per Belahyane
Buone notizie invece arrivano da Belahyane, che sta recuperando dall’infortunio alla caviglia e potrebbe tornare a disposizione per la trasferta di Como, con l’obiettivo di contribuire a conquistare i primi punti della nuova stagione.