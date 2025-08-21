Lazio, Sarri e il turnover: il discorso alla squadra

I fatti

Sarri ha fatto giocare tutti i disponibili da luglio a oggi, chiaro l’intento di provare ogni giocatore e di capire come e quanto utilizzarlo. Ha programmato staffette in ogni ruolo, equilibrando il più possibile il minutaggio, lavorando su una doppia squadra. Provedel e Mandas si sono divisi la porta aspettando il primo verdetto: Ivan è in pole sul greco. Sono partiti titolari a turno, subentrando intorno al 60’ o giocando un tempo per uno. I difensori si sono visti tutti all’opera. Marusic, Lazzari e Hysaj. Romagnoli, Gila e Provstgaard al centro. Tavares e Pellegrini a sinistra. Sarri ha provato più volte Marusic centrale non avendo Patric e Gigot, è un’opzione che terrà pronta per Como e Verona (Romagnoli è squalificato due turni). A centrocampo hanno giocato Guendouzi, Rovella e Cataldi, Dele-Bashiru, Vecino, Belahyane e anche Basic. Rovella e Cataldi sono di nuovo in sfida, più di quanto si pensasse. Sarri li alternerà dall’inizio e in corsa, sarà una delle staffette più programmate, uno dei dualismi più accesi. In attacco, aspettando Isaksen, il tecnico ha promosso Cancellieri. E’ stato rilanciato Noslin, sempre a rischio cessione. Taty e Dia sono stati alternati un po’ come Provedel e Mandas. Zaccagni e Pedro sono la coppia di sinistra.

Gli scenari

Non ci saranno grossi tormentoni, ma qualche dubbio può sorgere di partita in partita. Sarri contro il Como ripartirà da Provedel, salvo sorprese. Lazzari può giocare a destra, dipende dalle valutazioni su Marusic, ad oggi unico centrale d’emergenza della coppia Gila-Provstgaard. Tavares sarà a sinistra. Guendouzi, Rovella o Cataldi e Dele-Bashiru a centrocampo. «Gestirò i centrocampisti come tutti gli altri, chi sta meglio gioca», aggiunse Sarri in conferenza. Cancellieri, Taty (più di Dia) e Zaccagni sono i prescelti in avanti. L’idea iniziale è confermare il più possibile le vecchie gerarchie, salvo eccezioni forzate, ma il campo sarà giudice. Chi sarà in panchina si terrà pronto, in primis Pedro, sempre più specialista del gol in corsa. Sarri non è mai stato un fautore del turnover allargato e i 5 cambi ha iniziato ad utilizzarli senza farsi persuadere subito. In questa seconda volta alla Lazio, guidando un gruppo di cuori nella tormenta, opterà per una gestione più allargata. Un po’ per garantirsi cambi e forze fresche, un po’ per valorizzare più giocatori possibili, una manna per una società che a gennaio (stando alla situazione attuale) sarà costretta a vendere per acquistare (un’entrata per ogni cessione alle stesse cifre). «Si gioca in 11, ma al momento non abbiamo titolari, sarà il tempo a dirceli», è stato il primo annuncio di Sarri. E’ tempo di scoprirli.