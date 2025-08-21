La lettera di Lotito ai tifosi della Lazio: "Clima complesso, senza di voi nulla sarebbe possibile"

La Lazio ha ufficialmente chiuso la sua campagna abbonamenti con un dato da record . Il club biancoceleste ha infatti annunciato di aver raggiunto la sottoscrizione di 29.163 tessere , superando così la quota dello scorso anno. E dopo i ringraziamenti del club, sui profili ufficiali è apparsa anche la lettera del Presidente Lotito , indirizzata ai tifosi per ringraziarli del sostegno.

Lazio, la lettera di Lotito ai tifosi

"Cari tifosi. Al termine della campagna abbonamenti desidero rivolgermi a tutti voi, alla grande famiglia biancoceleste, con profondo affetto. Oltre 29.000 di voi hanno scelto di esserci, di rinnovare la vostra fiducia e di confermare ancora una volta quanto forte sia il legame con la nostra Lazio. È un risultato tra i più importanti degli ultimi vent'anni, che assume ancora più valore se pensiamo al clima complesso che ha accompagnato questa fase.

Accanto a chi si fa sentire, c'è un tifo silenzioso che non appare sotto i riflettori ma che rappresenta una parte essenziale della nostra famiglia: il vostro abbraccio discreto, il vostro sostegno quotidiano, sono la linfa che ci spinge a guardare avanti con determinazione.

Un grazie speciale va a tutti coloro che hanno seguito la squadra attraverso la nostra Media Company: oltre 300.000 connessioni nel precampionato sono la prova di una comunità viva, appassionata, sempre presente, in ogni angolo e in ogni momento. Questa vicinanza ci rende orgogliosi e ci dà la certezza di camminare insieme su una strada di crescita e condivisione.

Oggi parlo a nome non solo mio, ma di tutta la Lazio: dei collaboratori che, spesso lontani dai riflettori, lavorano ogni giorno con passione e dedizione per rendere possibile ogni nostra attività; del Direttore Sportivo, del mister Maurizio Sarri e del suo staff tecnico, dei calciatori - dal primo all'ultimo - che si preparano con serietà per onorare la maglia. Tutti insieme vogliamo dirvi grazie, perché senza il vostro sostegno e senza il lavoro silenzioso di questo grande gruppo dietro la squadra, nulla sarebbe possibile.

Adesso ci aspetta una nuova stagione: la vivremo uniti, con la stessa passione che ci accompagna da sempre, lo vi ringrazio, uno a uno, perché senza di voi la Lazio non

sarebbe ciò che è.

Con affetto e sempre Forza Lazio".