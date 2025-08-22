Zaccagni carica la Lazio verso il Como: "Bisogna rialzarsi. Mercato bloccato? Sarri ci ha detto..."

La Lazio si prepara all’esordio in campionato contro il Como e Mattia Zaccagni ,capitano biancoceleste, ha parlato ai canali ufficiali del club: " Siamo contenti che inizi il campionato, durante il ritiro abbiamo lavorato in modo serio. Il finale di stagione dell’anno scorso non ci ha dato quello che volevamo, ma bisogna rialzarsi . Contro il Como è il momento di farlo: loro sono una squadra in costruzione, che ha speso tanto e vuole dire la sua. Ma abbiamo le carte in regola per portare via punti".

Lazio, Zaccagni: "Blocco mercato? Il mister ci ha detto che..."

Sul blocco del mercato, Zaccagni ha spiegato: "Noi abbiamo avuto questo problema, il mister ci ha subito detto di prenderla come una sfida e abbiamo visto il bicchiere mezzo pieno". Il nuovo capitano della Lazio guarda anche alla Nazionale: "È importante qualificarci per il Mondiale e il mio obiettivo è quello andarci". E sulla fascia ha aggiunto: "Indossarla è un onore, volevo affermarmi e diventare un punto fermo".

"Infortunio? Ora mi sento bene"

C’è spazio anche per un aggiornamento sulle condizioni fisiche: "Infortunio? Probabilmente avrei dovuto affrontare prima la situazione che mi portavo dietro dagli ultimi tre mesi di campionato. Ho provato a lavorare per non operarmi, ma ero arrivato a un punto di non ritorno. Alla fine ho perso 7 giorni di ritiro con i compagni, ma ora mi sento bene". Infine, un pensiero commosso per Diogo Jota, scomparso lo scorso luglio in un incidente stradale: "Queste cose ci spaventano e ci fanno capire che la vita è un attimo. Non riesco a pensare al dolore che ha provato la famiglia. È stata bellissima la coreografia dei tifosi del Liverpool, erano due ragazzi giovani ma hanno lasciato un ricordo indelebile".