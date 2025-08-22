Zaccagni carica la Lazio verso il Como: "Bisogna rialzarsi. Mercato bloccato? Sarri ci ha detto..."

La Lazio si prepara all’esordio in campionato contro il Como e Mattia Zaccagni,capitano biancoceleste, ha parlato ai canali ufficiali del club: "Siamo contenti che inizi il campionato, durante il ritiro abbiamo lavorato in modo serio. Il finale di stagione dell’anno scorso non ci ha dato quello che volevamo, ma bisogna rialzarsi. Contro il Como è il momento di farlo: loro sono una squadra in costruzione, che ha speso tanto e vuole dire la sua. Ma abbiamo le carte in regola per portare via punti".
Lazio, Zaccagni: "Blocco mercato? Il mister ci ha detto che..."
Sul blocco del mercato, Zaccagni ha spiegato: "Noi abbiamo avuto questo problema, il mister ci ha subito detto di prenderla come una sfida e abbiamo visto il bicchiere mezzo pieno". Il nuovo capitano della Lazio guarda anche alla Nazionale: "È importante qualificarci per il Mondiale e il mio obiettivo è quello andarci". E sulla fascia ha aggiunto: "Indossarla è un onore, volevo affermarmi e diventare un punto fermo".
"Infortunio? Ora mi sento bene"
C’è spazio anche per un aggiornamento sulle condizioni fisiche: "Infortunio? Probabilmente avrei dovuto affrontare prima la situazione che mi portavo dietro dagli ultimi tre mesi di campionato. Ho provato a lavorare per non operarmi, ma ero arrivato a un punto di non ritorno. Alla fine ho perso 7 giorni di ritiro con i compagni, ma ora mi sento bene". Infine, un pensiero commosso per Diogo Jota, scomparso lo scorso luglio in un incidente stradale: "Queste cose ci spaventano e ci fanno capire che la vita è un attimo. Non riesco a pensare al dolore che ha provato la famiglia. È stata bellissima la coreografia dei tifosi del Liverpool, erano due ragazzi giovani ma hanno lasciato un ricordo indelebile".