Lazio, ufficiale la lista per la trasferta di Como: Sarri ne taglia due

Il tecnico biancoceleste ha scelto i due calciatori da depennare nell'elenco per l'esordio
2 min
Lazio

Lazio

Tutte le notizie sulla squadra

Maurizio Sarri ha scelto l'elenco dei calciatori che potranno prendere parte alla trasferta sul campo del Como, esordio stagionale dei biancocelesti. Il tecnico toscano ha dovuto depennare dalla lista due Over 22, rispetto ai diciannove che avevano iniziato il ritiro pre campionato. La scelta è caduta su Isaksen e Gigot. Il primo ha ripreso da poco gli allenamenti dopo la mononucleosi, ma deve essere ricondizionato dal punto di vista atletico. Il secondo è fermo da diverse settimane per una lombalgia. Nell'elenco, nonostante sia indisponibile per infortunio, è invece presente Patric.

Il comunicato della Lazio

Ecco il comunicato ufficiale pubblicato dal club biancoceleste sul proprio sito: "La S.S. Lazio comunica la lista dei calciatori disponibili, trasmessa alla Lega Serie A, per la gara Como-Lazio, in programma domenica 24 agosto 2025 alle ore 18:30: Basic, Cancellieri, Castellanos, Cataldi, Dele-Bashiru, Dia, Furlanetto, Gila, Guendouzi, Hysaj, Lazzari, Mandas, Marusic, Noslin, Patric, Pedro, Pellegrini, Nuno Tavares, Vecino, Provedel, Romagnoli, Rovella, Zaccagni".

 

 

 

