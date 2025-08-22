Lazio, ufficiale la lista per la trasferta di Como: Sarri ne taglia due

Maurizio Sarri ha scelto l'elenco dei calciatori che potranno prendere parte alla trasferta sul campo del Como, esordio stagionale dei biancocelesti. Il tecnico toscano ha dovuto depennare dalla lista due Over 22, rispetto ai diciannove che avevano iniziato il ritiro pre campionato. La scelta è caduta su Isaksen e Gigot. Il primo ha ripreso da poco gli allenamenti dopo la mononucleosi, ma deve essere ricondizionato dal punto di vista atletico. Il secondo è fermo da diverse settimane per una lombalgia. Nell'elenco, nonostante sia indisponibile per infortunio, è invece presente Patric.