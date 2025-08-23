Lazio, Sarri rilancia Tavares: con Mau il portoghese si sdoppia

«Guardami negli occhi quando ti parlo». Gli occhi di Sarri addosso a Tavares da subito. Li teneva bassi, non incrociava quelli di Mau quando parlavano in allenamento. Era come se Nuno cercasse di non incontrare il suo sguardo. Gli occhi tradiscono inquietudine, timidezza, disagio, turbamento. Sarri s’è accorto di questa mancanza e ha cercato di scuotere il portoghese, di entrarci in sintonia per contrastare le sue insicurezze, l’indolenza che spesso lo frena. Piano piano ci è riuscito. L’impatto in generale è stato migliore rispetto a quanto temesse. Tutti e due erano incuriositi. Sarri di Tavares, Tavares di Sarri. Si sono studiati, hanno trovato un’iniziale linea d’intesa, da comprovare nel corso dell’anno. Tavares è partito bene perché s’è mostrato disponibile, è stato disciplinato nel precampionato. S’è lavorato subito per evitargli infortuni, per non farlo rischiare. Allenamenti e riposo, carichi soppesati, staffette in amichevole. E’ sempre partito titolare tranne con l’Atromitos, quando è subentrato a Pellegrini. Le prove difensive, da difesa a 4, con le marcature orientate sul pallone chieste da Sarri, e le scalate a turno dei terzini, erano il banco di prova. In amichevole i segnali sono stati incoraggianti, il vero esame è il campionato.
Lazio, due Tavares
Sarri sta lavorando per dare un metodo a Nuno, mai realmente costruito da terzino. Nessuno meglio di lui può farlo. Ha lavorato molto con i difensori, organizzando allenamenti di reparto e sedute video specifiche. I veri risultati si valuteranno da domani in poi. Sarri vuole un Tavares doppio: terzino e ala. Attento in copertura, sfrecciante in avanti, con gli occhi di tigre, a testa alta. Quando è in forma mette i razzi, è da corsia olimpica. Mau l’ha ammirato l’anno scorso, quando seguiva la Lazio da spettatore. A velocità massima partiva, sterzava, affondava, crossava palloni d’oro. Al contrario, quando ha perso la forma, ha giocato più di una volta a settimana, è andato in nazionale e ha iniziato a fermarsi, è andato in crisi. Invece di reagire tende a perdersi, a cadere nella mollezza. Sarri vuole questa sintesi di Nuno: doppia fase, offensiva e difensiva, velocità e fisicità, assist e magari qualche gol. Che Mau l’abbia colpito s’è capito dalle prime frasi: «Sarri? Allenatore importante che lavora molto sulla tattica, la maggior parte della squadra lo conosce».
I colpi di Nuno Tavares
Tavares l’anno scorso, dal debutto contro il Milan alla trasferta di Como, ha firmato 8 assist. Ma si è fermato lì. Riparte da Como. Non ha mai segnato: «Spero che il gol possa arrivare il prima possibile», ripete spesso. Col mancino ci prova, deve calibrarlo meglio. Può colpire anche su punizione. Con Sarri ha iniziato a battere gli angoli con maggiore frequenza, da destra a sinistra per sfruttare la parabola del piede preferito. Indossa la maglia 17 di Immobile, ha cambiato numero. Ciro era il King del gol, Nuno vuole tornare a essere il King degli assist. Nel finale di stagione era mancato a Baroni, era fuori, faticava a rientrare. E’ stato riscattato dall’Arsenal in anticipo rispetto ai tempi prestabiliti. E’ rimasto con gioia e già prima del riscatto l’aveva fatto capire: «Ho scelto la Lazio perché sentivo che mi volevano davvero. Io non credo di essere al top della mia carriera. Sono migliorato sotto molti aspetti e so cosa posso ancora fare. La costanza è ciò che mi porterà a mostrare di più il mio valore e a cercare di raggiungere il massimo nella mia carriera». E’ questo che gli dicevano gli occhi di Sarri.
