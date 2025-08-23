Lazio, Sarri rilancia Tavares: con Mau il portoghese si sdoppia

«Guardami negli occhi quando ti parlo». Gli occhi di Sarri addosso a Tavares da subito. Li teneva bassi, non incrociava quelli di Mau quando parlavano in allenamento. Era come se Nuno cercasse di non incontrare il suo sguardo. Gli occhi tradiscono inquietudine, timidezza, disagio, turbamento. Sarri s’è accorto di questa mancanza e ha cercato di scuotere il portoghese, di entrarci in sintonia per contrastare le sue insicurezze, l’indolenza che spesso lo frena. Piano piano ci è riuscito. L’impatto in generale è stato migliore rispetto a quanto temesse. Tutti e due erano incuriositi. Sarri di Tavares, Tavares di Sarri. Si sono studiati, hanno trovato un’iniziale linea d’intesa, da comprovare nel corso dell’anno. Tavares è partito bene perché s’è mostrato disponibile, è stato disciplinato nel precampionato. S’è lavorato subito per evitargli infortuni, per non farlo rischiare. Allenamenti e riposo, carichi soppesati, staffette in amichevole. E’ sempre partito titolare tranne con l’Atromitos, quando è subentrato a Pellegrini. Le prove difensive, da difesa a 4, con le marcature orientate sul pallone chieste da Sarri, e le scalate a turno dei terzini, erano il banco di prova. In amichevole i segnali sono stati incoraggianti, il vero esame è il campionato.