Sarri carica la Lazio per Como: il messaggio che unisce la squadra 

ROMA - Nessuno più di Sarri ha voglia di campo, di quattrotrètrè, di partite, di bel gioco (se possibile) dopo un’estate da penalizzato, serrata, senza mercato. E’ ora di sfogare tutto, anche pensieri e parole negati dalla società in conferenza. Ha voglia di soddisfare le curiosità minime di chi vive il calcio. Nessuno più di lui ha voglia di capire se questa vecchia Lazio può funzionare quanto una nuova. Se Dele-Bashiru può essere una mezzala. Se Tavares tornerà re degli assist. Se Taty e Dia si possono trasformare in uomini-gol. E dove si può arrivare ripartendo dal settimo posto dell’anno scorso e un girone di ritorno cedevole. Dopo i giorni delle chiusure (del ritiro, degli allenamenti e delle conferenze) ecco quelli delle domande. La certezza, l’unica, è Mau, tornato dopo un anno e mezzo. Dal regno interrotto del marzo 2024 al regno rioettenuto a giugno sono passati 531 giorni. E’ tornato per difendere maglia e orgoglio con la solita carica, con il solito fuoco. Per combattere contro tutto. E’ tornato per un nuovo miracolo: «I due più grandi sono lo scudetto con la Juve, a ciclo finito, e il secondo posto con la Lazio. Più del secondo col Napoli, che era una squadra forte», la sua massima.

Il messaggio di Sarri

Sarri dal primo giorno ha lanciato chiari segnali alla squadra: «Siamo questi, niente alibi». Negli ultimi giorni ha caricato di più: «Questa è la nostra sfida», riferito a ciò che è successo. Nel precampionato ha alternato ogni giocatore, ha dato chance per testarli e per garantirsi alternative. Parte senza Romagnoli (squalificato due turni), senza Isaksen (reduce dalla mononucleosi), senza Vecino (infortunato), senza Patric (infortunato), senza Gigot (autoescluso, è sul mercato). Ha sperimentato la coppia Gila-Provstgaard e spera regga contro il Como di Morata e dei royal baby di Fabregas. Sarri dovrà procedere a due tagli dopo il mercato, gli over sono 19, c’è posto per 17. Per Como sono stati tagliati Isaksen e Gigot. Il danese dovrebbe tornare in lista già contro il Verona, anche se sarà disponibile dalla sosta in poi. Se così sarà, si dovrà procedere ad un altro taglio: forse i definitivi. In bilico è tornato Basic, a meno che non arrivino offerte per Noslin. I conti, Sarri, deve farli con la Coppa d’Africa, rischia di perdere Dia, Dele-Bashiru e Belahyane da dicembre. Rimarrebbe con due centrocampisti in meno, per questo aveva pensato di tenere Basic.

La sfida a Fabregas

Como-Lazio è una salita. Fabregas-Sarri è una sfida nella sfida, per molti può mostrare calcio-bellezza. Cesc e Mau si sono incrociati al Chelsea, uno in campo, uno in panchina. All’inizio fu intesa, poi lo strappo. Fabregas, sognando un futuro da allenatore, diceva di Mau: «Mi ispirerò a lui». Quando Sarri impose Jorginho al posto di Cesc il rapporto si complicò. «Voleva puntare su Jorginho, che aveva avuto al Napoli ed era arrivato al Chelsea per 60 milioni. A me non bastava giocare Europa League e Coppa di Lega. Volevo essere sempre protagonista in Premier. Così alla fine sono andato via», uno dei racconti dello spagnolo. Si ritroveranno al Sinigaglia, uno contro l’altro. L’allievo e il maestro. Il Como dei fantamilioni, ne ha spesi 104, e la Lazio dei tre indici bloccati, ha potuto solo chiudere i riscatti degli acquisti di un anno fa. Il mercato fa di conto, mette di fronte le due società agli antipodi di questa finesta. Crudeltà di un’estate amara. Como-Lazio, Fabregas-Sarri, armi pari o impari?