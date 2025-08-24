Rovella diventa papà nel giorno di Como-Lazio: è nata Venere

Nicolò Rovella diventa papà per la prima volta a poche ore da Como-Lazio , sfida che segnerà l'esordio in campionato della squadra di Maurizio Sarri. Nella notte è nata la piccola Venere . L'ex centrocampista della Juve, dopo essere stato al fianco della sua Diletta, si è nuovamente unito al resto del gruppo e parteciperà regolarmente alla partita in programma alle ore 18:30 allo stadio "Sinigaglia".

Sui propri canali ufficiali, la Lazio si è unita alla gioia e all'emozione della famiglia Rovella: "Nella giornata di oggi è nata Venere, neo arrivata nella famiglia del centrocampista biancoceleste Nicolò Rovella. La S.S. Lazio, - si legge - insieme alla squadra, allo staff tecnico, alle redazioni di Lazio Style e a tutti i tifosi si unisce alla gioia della famiglia Rovella e porge il più sentito e sincero augurio di felicità a papà Nicolò e a mamma Diletta".