Sarri diretta dopo Como-Lazio: le parole in tv e in conferenza stampa LIVE

Le dichiarazioni dell'allenatore dei biancocelesti al termine della sfida valida per la prima giornata di Serie A: aggiornamenti in tempo reale
Sarri diretta dopo Como-Lazio: le parole in tv e in conferenza stampa LIVE© LAPRESSE
1 min
Lazio

Lazio

Tutte le notizie sulla squadra
Aggiorna

Como-Lazio 2-0, gol di Douvikas al 47' e Nico Paz al 73'. Biancocelesti sconfitti all'esordio stagionale in campionato. Al Sinigaglia battuta d'arresto per gli uomini di Maurizio Sarri con un gol annullato per fuorigioco a Castellanos. Leggi tutte le dichiarazioni dell'allenatore della Lazio nel postgara: aggiornamenti in tempo reale.

20:24

Lazio sconfitta a Como

La Lazio di Maurizio Sarri è stata sconfitta con il risultato di 2-0 al Sinigaglia: gol di Dovikas al 47' e Nico Paz al 73'. A breve Maurizio Sarri commenterà in diretta tv e conferenza stampa la gara contro gli uomini di Fabregas.

Stadio Sinigaglia, Como

