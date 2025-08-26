Retroscena Lazio: Rovella, la nascita della figlia e la decisione di Sarri

© Getty Images
Rovella era preannunciato in campo a Como. Ma sabato sera, all’arrivo nel ritiro di Milano, il centrocampista ha ricevuto la notizia della nascita imminente della figlia Venere, avvenuta nella notte. Ha ottenuto il permesso di Sarri per partire. Con un aereo privato ha raggiunto Roma, il rientro in squadra è avvenuto solo domenica a pranzo, sempre con un charter. Sarri, dopo la notte insonne vissuta dal centrocampista, ha optato per Cataldi titolare, che era stato in ballottaggio per tutta la settimana. Rovella è entrato nel finale. A Como domenica era arrivato anche Patric, ma da indisponibile. Solo per stare vicino alla squadra. Rovella si candida per il Verona, Patric non è ancora pronto, dovrebbe rientrare dopo la sosta di settembre. Sarri riflette su gioco e modulo, ma ha bisogno soprattutto di recuperare infortunati e indisponibili. Da domani il piano di rilancio.© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Lazio