La Lazio omaggia Eriksson: il ricordo commosso a un anno dalla morte

Il 26 agosto 2024 ci lasciava l'allenatore svedese
La Lazio omaggia Eriksson: il ricordo commosso a un anno dalla morte
1 min
Lazio

Lazio

Tutte le notizie sulla squadra

A un anno dalla scomparsa di Sven-Göran Eriksson, la Lazio ha ricordato sui social il suo allenatore, con con il club ha vinto il suo ultimo scudetto nel 2000.

Un anno senza Eriksson, la Lazio ricorda l'allenatore

Il 26 agosto 2025, infatti, segna un anno dalla dolorosa scomparsa di Sven-Göran Eriksson, storico allenatore che ha segnato un’epoca per la Lazio tra la fine degli anni Novanta e i primi Duemila. Il club biancoceleste e l’intero ambiente laziale hanno ricordato con affetto l’uomo e il tecnico che seppe trasformare la squadra in una delle più temute d’Italia e d’Europa.

 

 

 

