Lazio, tutti davanti al video dopo la batosta di Como: cosa è successo a Formello

La ripresa verso il Verona

Sarri ha ritrovato il gruppo dopo un giorno di riposo. Il Verona vale come banco di prova, poi ci sarà la sosta, che può servire per lavorare e recuperare infortunati. Alla ripresa, il derby. C’è meno di un mese per arrivarci pronti. Per ora il 4-3-3 non si tocca, le riflessioni attuali non coinvolgono il modulo. Ogni scelta è legata ai risultati. Il tecnico sta usando una strategia comunicativa diversa rispetto al passato, deve proteggere il gruppo: "L’unica cosa che non posso fare quest’anno è mettere in imbarazzo i miei giocatori o criticarli. Siamo questi e rimaniamo questi". Non sarà mai imprudente, rigoroso sì. Con questo gruppo deve arrivare a giugno, il mercato di gennaio è ancora indecifrabile. Sarri non può neanche neanche creare alibi, è nel pieno di un lavoro complicato. Deve riuscire ad avere equilibrio nelle uscite esterne e interne. Domenica si esordirà all’Olimpico, dove la Lazio non vince da febbraio (col Monza). Le pressioni si sentiranno. Per il Verona sono pronti accorgimenti tattici per eliminare i difetti di Como, per trovare le contromisure giuste. Mau chiederà palleggio e di non sbagliare le uscite, le scalate, di giocare anche in profondità. Spesso ha ottenuto reazioni immediate dalla Lazio. Nei primi anni aveva più qualità, adesso deve riuscire a trovare risorse nuove, a migliorare le caratteristiche dei giocatori che allena.