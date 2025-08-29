Cancellieri: "Amo la Lazio. C'è voglia di riscatto dopo Como"

Matteo Cancellieri crede nella Lazio e lo dice attraverso i canali ufficiali del club biancoceleste: "C'è tanta voglia di riscatto dopo la partita di Como. Abbiamo capito e analizzato gli errori commessi, siamo pronti per affrontare l'Hellas Verona. Ho vissuto due anni importanti lì. La priorità però ora è solamente quella di vincere, per pensare al resto ci sarà tempo. Amo giocare qui, mi piace tutto di questo club: il calore dei tifosi, la città. Per questo darò tutto per aiutare la squadra a ottenere grandi risultati". Il focus poi si sposta su Sarri che gli ha dato subito fiducia. "Il mister ci trasmette quello che dobbiamo fare in campo, per lui parla la carriera. Ritrovarlo dopo il mio primo anno alla Lazio è sicuramente un altro aspetto positivo. Spero di fare un'ottima stagione. Ho visto una crescita complessiva della rosa, tra chi c'era già e chi è arrivato dopo. Se devo fare un nome, dico Dele-Bashiru. Ha un passo importante e può darci una grande mano. Il mio primo anno alla Lazio forse è stato il più formativo. Ero molto giovane e avevo davanti gente come Immobile, Felipe Anderson, Milinkovic e Luis Alberto. Mi hanno aiutato a capire cosa significa giocare nella Lazio, all'Olimpico, e la differenza tra vincere e perdere".