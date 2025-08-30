Sarri: "La Lazio di Como è da Serie C. Obiettivo Europa? La società non me l'ha chiesto"

Il commento a freddo di Sarri su Como-Lazio

Le prime domande della conferenza hanno riguardato l'ultima prova della Lazio, analizzata così dal tecnico biancoceleste: "Se dovessi togliere chi ha fatto male a Como è un problema perché penso che non ce la facciamo a cambiarli tutti. La prestazione è stata negativa sia da un punto di vista individuale che collettivo, non c'è da colpevolizzare qualcuno perché non trovo singoli con più responsabilità di altri. Dobbiamo dare qualche soddisfazione ai tifosi dopo mesi difficili, questo conta più di tutto. La mia esperienza alla Lazio non è mai stata di grande palleggio, a Como già nel primo tempo la sensazione che ho avuto è che l'unica soluzione possibile fosse l'attacco della profondità. Nel secondo tempo l'abbiamo fatto un po' di volte e qualcosina poteva venire fuori. A Como abbiamo fatto registrare dei numeri da Serie C, sia come tiri che come passaggi. Questo mi da anche fiducia perché mi fa capire che questi non sono numeri nostri. Forse il Como ha qualcosa in più di noi dal punto di vista tecnico ma il problema è che siamo rimasti a metà strada, non li abbiamo aspettati e non siamo andati a prenderli. Con un atteggiamento simile si perde sempre".

Da Dele-Bashiru a Zaccagni: le risposte sui singoli

"Con Dele-Bashiru siamo alla prefazione - ha spiegato Sarri -. Ha delle qualità enormi, ha un'accelerazione come ne ho visti pochi, tecnicamente e tatticamente si può affinare. Zaccagni sa cosa penso di lui, secondo me lui è uno da doppia cifra ogni anno, quindi se non la fa significa che sta sbagliando qualcosa. Pedro c'è sempre la possibilità che possa essere titolare, tenendo sempre presente che è un'arma anche in panchina e questo fa sempre estremamente comodo. Lui per caratteristiche può inventare qualcosa da un secondo all'altro. Vecino, Isaksen e Patric sono ancora nell'area medica e le sensazioni positive per tutti - ha proseguito il tecnico parlando degli indisponibili -. Il più vicino al rientro è Vecino ma si stanno allenando ancora tutti a parte. Tavares si sta adattando a fare il terzino, la definizione di terzione è quella di difensore esterno. Lui mentalmente considera meno importante la fase di difesa e accelera meno, se mettesse la stessa intensità che mette in attacco diventerebbe un terzino di livello mondiale e penso che possa riuscirci".