Maurizio Sarri aveva chiesto una reazione e l'ha avuta. La Lazio dopo il terribile debutto in Serie A contro il Como, allo stadio Olimpico riesce a voltare pagina e lo fa con un poker al Verona che arriva dritto al cuore dei tifosi biancocelesti, con i gol di Guendouzi, Zaccagni, Castellanos e Dia . Diciassette mesi e mezzo dopo l'ultima partita del tecnico toscano sulla panchina laziale, questi tre punti preziosissimi permettono ad allenatore e giocatori di rifiatare per affrontare più serenamente la sosta per la Nazionale.

Sarri: "Pesante non vincere all'Olimpico da febbraio"

"La squadra ha avuto motivazioni forti stasera, al di là della partita di Como per loro era pesante che non vincevano una partita in casa da febbraio. Stiamo giocando ad agosto, tutte le squadre alternano buone prestazioni a brutte prestazioni quindi pensiamo solo a lavorare. Il ritorno all'Olimpico? L'ho vissuto con emozione, però durante la partita l'unico pensiero era riportare una vittoria a questa popolo. Stare sette mesi senza vincere penso che sia stato pesante per loro. Volevamo dare una soddisfazione a questa gente e a questi tifosi. Castellanos? Ha questi colpi ogni tanto, gli dico sempre che fa sempre gol belli. Ha in canna qualche gol e assist in più di quelli fatti l'anno scorso. Aspettiamo un po' tutti, prendiamo il buono di stasera, con tutte le cautele del caso. Insigne a zero? La mia posizione è di assoluta ignoranza rispetto a questi regolamenti e la società mi ha sempre detto che non può aumentare il monte stipendi finché non sarà liberata dalla sanzione. Non so rispondere. L'ultima cosa che voglio studiare è la finanza sportiva", ha detto l'allenatore della Lazio in conferenza stampa.