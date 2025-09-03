Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Lazio, Marusic infortunato: lascia il ritiro del Montenegro e torna a Formello

Il difensore rientra a Roma per esami più approfonditi rispetto al fastidio muscolare che aveva accusato contro il Verona
Lazio, Marusic infortunato: lascia il ritiro del Montenegro e torna a Formello© LAPRESSE
1 min
Lazio

Lazio

Tutte le notizie sulla squadra

A causa di un problema muscolare Adam Marusic ha dovuto lasciare il ritiro del Montenegro. Il difensore della Lazio, che si appresta a fare ritorno a Formello, aveva già avvertito un fastidio durante l'ultima partita di campionato contro il Verona.

Montenegro, Marusic non ci sarà contro Repubblica Ceca e Croazia

Nonostante l'acciacco, Marusic ha risposto alla convocazione suo del ct Robert Prosinecki per le sfide contro Repubblica Ceca e Croazia, valide per le qualificazioni al Mondiale 2026. Una volta arrivato in ritiro, però, lo staff medico della sua nazionale ha deciso di non rischiare e così Marusic torna a Roma dove effettuerà esami più approfonditi per capire la natura e l'entità del suo infortunio.

