Lazio, Marusic infortunato: lascia il ritiro del Montenegro e torna a Formello

A causa di un problema muscolare Adam Marusic ha dovuto lasciare il ritiro del Montenegro . Il difensore della Lazio , che si appresta a fare ritorno a Formello, aveva già avvertito un fastidio durante l'ultima partita di campionato contro il Verona.

Montenegro, Marusic non ci sarà contro Repubblica Ceca e Croazia

Nonostante l'acciacco, Marusic ha risposto alla convocazione suo del ct Robert Prosinecki per le sfide contro Repubblica Ceca e Croazia, valide per le qualificazioni al Mondiale 2026. Una volta arrivato in ritiro, però, lo staff medico della sua nazionale ha deciso di non rischiare e così Marusic torna a Roma dove effettuerà esami più approfonditi per capire la natura e l'entità del suo infortunio.