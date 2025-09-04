Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Lazio, Isaksen torna in gruppo dopo la mononucleosi

Smaltiti i postumi del virus, l'esterno danese dei biancocelesti vuole tornare tra i convocati per la prossima contro il Sassuolo
Lazio, Isaksen torna in gruppo dopo la mononucleosi© Getty Images
1 min
Lazio

Lazio

Tutte le notizie sulla squadra

Gustav Isaksen è pronto a tornare a disposizione di Maurizio Sarri. L'esterno della Lazio è tornato ad allenarsi in gruppo dopo aver smaltito i postumi della mononucleosi. Il danese, ai box da fine luglio, ha saltato le prime due giornate di campionato contro Como e Verona evitando anche la convocazione della nazionale danese.

Lazio, Isaksen torna in gruppo: obiettivo Sassuolo

Da fine agosto, Isaksen aveva iniziato il lavoro differenziato e ora durante la pausa per le partite della nazionali avrà tutto il tempo di recuperare per tornare in campo con la squadra. Dunque, dopo una primissima parte del pre campionato, la vera stagione di Isaksen inizierà dalla terza giornata del campionato, quando la Lazio giocherà in trasferta contro il Sassuolo, sfida in programma per domenica 14 alle 18. L'obiettivo è quello di tornare tra i convocati e magari fargli mettere minuti nelle gambe a partita in corso.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Lazio

Da non perdere

Infortunio per MarusicLazio seconda pelle di Sarri