Lazio, Isaksen torna in gruppo dopo la mononucleosi

Gustav Isaksen è pronto a tornare a disposizione di Maurizio Sarri . L'esterno della Lazio è tornato ad allenarsi in gruppo dopo aver smaltito i postumi della mononucleosi . Il danese, ai box da fine luglio, ha saltato le prime due giornate di campionato contro Como e Verona evitando anche la convocazione della nazionale danese.

Lazio, Isaksen torna in gruppo: obiettivo Sassuolo

Da fine agosto, Isaksen aveva iniziato il lavoro differenziato e ora durante la pausa per le partite della nazionali avrà tutto il tempo di recuperare per tornare in campo con la squadra. Dunque, dopo una primissima parte del pre campionato, la vera stagione di Isaksen inizierà dalla terza giornata del campionato, quando la Lazio giocherà in trasferta contro il Sassuolo, sfida in programma per domenica 14 alle 18. L'obiettivo è quello di tornare tra i convocati e magari fargli mettere minuti nelle gambe a partita in corso.