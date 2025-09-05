"Amami o faccio un Caicedo", gli auguri social della Lazio fanno impazzire i tifosi

La Lazio non dimentica i suoi eroi e oggi, in occasione del 37º compleanno di Felipe Caicedo , ha voluto rendere omaggio all'ex attaccante biancoceleste con un messaggio speciale sui social. "Amami o faccio un Caicedo", lo slogan diventato ormai un tormentone dai tifosi, accompagna gli auguri della società al centravanti che per quattro stagioni ha lasciato il segno nella capitale.

Il re dei gol all'ultimo minuto

Arrivato nel 2017, Caicedo è entrato rapidamente nel cuore dei laziali grazie alla sua capacità unica di colpire quando tutto sembrava già scritto. Indimenticabili i suoi gol in extremis contro Cagliari, Juventus e Torino, che hanno regalato punti pesanti e momenti di pura gioia alla tifoseria. Quei sigilli hanno cementato la sua reputazione di uomo della provvidenza. Oggi, a distanza di anni, l'affetto tra Caicedo e la piazza biancoceleste è sempre lo stesso. Gli auguri social della Lazio non sono solo un tributo a un ex giocatore, ma il ricordo di un legame speciale fatto di emozioni e gol decisivi.