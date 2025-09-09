Lazio, tegola Sarri: si ferma Lazzari. Vecino e Pedro tornano in gruppo

Stanno terminando gli impegni dei nazionali, e la Lazio torna a concentrarsi sul campionato con la sfida contro il Sassuolo , in programma domenica 14 settembre, e poi il derby contro la Roma (domenica 21 settembre). Mentre proseguono le indiscrezioni sull'arrivo di Insigne , alcuni dei giocatori impegnati in nazionale sono tornati ad allenarsi a Formello. Si tratta nello specifico di Rovella e Zaccagni , utilizzati dal ct Gattuso nelle sfide contro Estonia e Israele.

Lazio, le condizioni di Lazzari, Vecino e Pedro

Per i due azzurri solo lavoro specifico dopo gli impegni con la Nazionale. Mentre, invece, si è fermato Lazzari dopo un affaticamento al polpaccio destro. Sarri sorride invece per il ritorno in gruppo di Vecino e Pedro. Questo il comunicato ufficiale del club biancoceleste: "Nella seduta odierna hanno lavorato regolarmente in gruppo Vecino e Pedro. Patric e Marusic hanno svolto un lavoro specifico, così come Rovella e Zaccagni, reduci dagli impegni con la Nazionale. Lazzari si è sottoposto esclusivamente a terapie fisioterapiche per un affaticamento al polpaccio destro. È previsto un nuovo controllo nella giornata di lunedì".